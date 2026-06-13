Qatar Tantang Swiss di Matchday Pertama Grup B Piala Dunia 2026, Berikut Analisis dan Prediksinya

JawaPos.com - Pertandingan antara Qatar dan Swiss pada matchday pertama Grup B Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang menarik untuk disimak.

Duel yang akan berlangsung di Levi's Stadium, Santa Clara, pada Minggu (14/6/2026) dini hari WIB tersebut mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda.

Bagi Qatar, ajang ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki citra setelah penampilan yang kurang memuaskan pada Piala Dunia 2022. Saat itu, mereka tampil sebagai tuan rumah namun gagal meraih satu pun poin setelah menelan tiga kekalahan beruntun di fase grup.

Kini situasinya sedikit berbeda. Qatar datang dengan pelatih baru, Julen Lopetegui, yang berusaha membangun kembali kekuatan tim nasional negara Teluk tersebut.

Mantan pelatih Timnas Spanyol itu dikenal memiliki pendekatan yang pragmatis dan cukup fleksibel dalam menyesuaikan strategi sesuai lawan yang dihadapi.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi Qatar pada laga pembuka tidak bisa dianggap ringan. Swiss merupakan salah satu tim Eropa yang dalam beberapa tahun terakhir tampil cukup konsisten di turnamen besar.

Mereka dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi, disiplin dalam bertahan, dan efektif saat menyerang.

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Qatar diperkirakan tetap mengandalkan permainan cepat melalui serangan balik. Nama Akram Afif masih menjadi tumpuan utama di lini depan.