Prediksi Susunan Pemain  Qatar vs Swiss: Julen Lopetegui Tak Gentar, Murat Yakin Pantang Anggap Remeh

Pelatih timnas Qatar Julen Lopetegui. (Instagram/@qfa)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Qatar Julen Lopetegui tak gentar menghadapi Swiss. Laga Grup B Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Levi's Stadium, Minggu (14/6) pukul 02.00 WIB.
Swiss menjadi salah satu tim kuat di Grup B yang harus dihadapi timnas Qatar. Sebagai pelatih, Julen Lopetegui ingin tim asuhannya menampilkan yang terbaik di laga tersebut.
"Kita harus menerima kenyataan bahwa kita akan bermain melawan Swiss terlebih dahulu, dan kita harus siap memberikan yang terbaik melawan tim yang sangat kuat," kata Julen Lopetegui saat jumpa pers yang dikutip dari Gulf Times, Sabtu (13/6).
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Pelatih asal Spanyol tersebut mengakui bahwa timnas Qatar dikepung oleh tim-tim kuat di Grup B. Namun, Julen Lopetegui tidak ingin menyerah dan berambisi menjadi pesaing yang sulit dikalahkan.
"Kita tahu realitas sebenarnya, dan bahwa para pesaing lebih baik dari kita, tetapi ini bukan berarti menyerah... ini menuntut kita untuk siap agar dapat mencapai ambisi dan impian kita untuk menjadi pesaing yang kuat," jelas Lopetegui.
Di sisi Swiss, Murat Yakin juga tidak ingin menganggap remeh timnas Qatar. Menurut sang pelatih, Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan sama seperti saat Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022.
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"Qatar adalah lawan yang sangat serius. Kita tidak boleh membiarkan apa yang dialami Argentina saat melawan Arab Saudi empat tahun lalu terulang kembali. Pada akhirnya, turnamen seperti ini juga berkembang karena kejutan-kejutan yang ada di dalamnya," pungkas Murat Yakin.
Timnas Qatar dan Swiss sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Qatar (4-3-3):
Kiper: Mahmoud Abunada
Bek: Homam Elamin, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Ayoub Al Oui
Gelandang: Jassem Gaber, Ahmed Fathy, Issa Laye
Penyerang: Akram Afif, Almoez Ali, Edmílson Junior
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