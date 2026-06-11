Daftar Pemain Qatar dan Swiss di Grup B Piala Dunia 2026

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Antara)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mulai bergulir. Daftar pemain Timnas Qatar dan Swiss akan diulas dalam artikel ini.
Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada Kamis (11/6) waktu setempat atau Jumat (12/6) dini hari WIB. Gelaran kali ini sekaligus akan menjadi sejarah, karena menampilkan sebanyak 48 tim perserta yang dibagi dalam 12 grup.
Nah, Qatar dan Swiss tergabung dalam Grup B bersama dengan dua negara lainnya yakni Kanada dan Bosnia Herzegovina. Setelah mengulas dua negara terakhir, kini JawaPos.com akan mengulas Qatar dan Swiss.
Qatar bisa dikatakan sebagai tim kuda hitam di Grup B. Tim berjuluk Al-Annabi itu juga minim pengalaman di pentas dunia. Piala Dunia 2026 menjadi keikutsertaan kedua mereka setelah menjadi tuan rumah pada edisi 2022.
Meski minim pengalaman, Qatar dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan Piala Asia dua edisi terakhir. Tim polesan Julen Lopetegui ingin menghapus memori buruk 2022 dan mengincar kelolosan pertama mereka ke fase gugur Piala Dunia.
Qatar akan menghadapi rute yang menantang di Grup B. Mereka akan membuka laga melawan Swiss (13/6), kemudian menantang tuan rumah Kanada (19/6), dan menutup fase grup melawan Bosnia Herzegovina (25/6). Jika mampu mencuri poin di laga perdana, peluang Qatar untuk melaju ke babak 32 besar akan cukup terbuka.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: El Tri Usung Misi Menang di Azteca
Julukan: Al-Annabi (The Maroons)
Pelatih: Julen Lopetegui
Prestasi terbaik di Piala Dunia: Fase Grup (2022)
Penampilan di Piala Dunia: 2 (2022, 2026)
Kapten: Hassan Al Haydos
Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Kejar Rekor
Kiper: Mahmud Abunada (Al-Rayyan), Salah Zakaria (Al-Duhail), Meshaal Barsham (Al-Sadd).
Belakang: Pedro Miguel (Al-Sadd), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa), Homam Ahmed (Cultural Leonesa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Al-Hasmi Al-Hussain (Al-Arabi).
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang