Daftar Pemain Qatar dan Swiss di Grup B Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mulai bergulir. Daftar pemain Timnas Qatar dan Swiss akan diulas dalam artikel ini.

Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada Kamis (11/6) waktu setempat atau Jumat (12/6) dini hari WIB. Gelaran kali ini sekaligus akan menjadi sejarah, karena menampilkan sebanyak 48 tim perserta yang dibagi dalam 12 grup.

Nah, Qatar dan Swiss tergabung dalam Grup B bersama dengan dua negara lainnya yakni Kanada dan Bosnia Herzegovina. Setelah mengulas dua negara terakhir, kini JawaPos.com akan mengulas Qatar dan Swiss.

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Timnas Qatar Qatar bisa dikatakan sebagai tim kuda hitam di Grup B. Tim berjuluk Al-Annabi itu juga minim pengalaman di pentas dunia. Piala Dunia 2026 menjadi keikutsertaan kedua mereka setelah menjadi tuan rumah pada edisi 2022.

Meski minim pengalaman, Qatar dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan Piala Asia dua edisi terakhir. Tim polesan Julen Lopetegui ingin menghapus memori buruk 2022 dan mengincar kelolosan pertama mereka ke fase gugur Piala Dunia.

Qatar akan menghadapi rute yang menantang di Grup B. Mereka akan membuka laga melawan Swiss (13/6), kemudian menantang tuan rumah Kanada (19/6), dan menutup fase grup melawan Bosnia Herzegovina (25/6). Jika mampu mencuri poin di laga perdana, peluang Qatar untuk melaju ke babak 32 besar akan cukup terbuka.

Profil Timnas Qatar Julukan: Al-Annabi (The Maroons)

Pelatih: Julen Lopetegui

Prestasi terbaik di Piala Dunia: Fase Grup (2022)

Penampilan di Piala Dunia: 2 (2022, 2026)

Kapten: Hassan Al Haydos

Skuad Timnas Qatar untuk Piala Dunia 2026 Kiper: Mahmud Abunada (Al-Rayyan), Salah Zakaria (Al-Duhail), Meshaal Barsham (Al-Sadd).