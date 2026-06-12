Euforia Piala Dunia 2026 Dimulai, Google Rayakan dengan Doodle Tendangan Voli Spektakuler yang Bikin Nostalgia

Tampilan Google Doodle bertema Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi bergulir dan euforianya langsung terasa di berbagai penjuru dunia, termasuk di halaman utama Google. Raksasa teknologi tersebut menghadirkan Doodle spesial bertema sepak bola yang menampilkan salah satu gerakan paling spektakuler dalam permainan: tendangan voli sejak Kamis (11/6) malam.
Alih-alih menampilkan trofi juara atau kemegahan stadion, Google memilih mengangkat momen ketika seorang pemain melayang dan menyambar bola di udara dengan tendangan voli yang presisi. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan.
Gerakan itu dianggap merepresentasikan keindahan, keberanian, keterampilan, dan semangat kompetitif yang menjadi jiwa Piala Dunia.
Dalam ilustrasi animasi yang tampil di halaman pencarian, bola terlihat melambung sebelum disambut kaki pemain dengan sempurna. Garis-garis gerak yang muncul menggambarkan perpaduan kekuatan dan keanggunan yang selama ini menjadi daya tarik sepak bola di mata miliaran penggemar.
Google menjelaskan bahwa Doodle tersebut lebih dari sekadar dekorasi untuk menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia. Melalui keterangan resminya, perusahaan itu menyebut gol hasil tendangan voli sebagai salah satu ekspresi tertinggi dari kemampuan seorang pesepak bola.
"Gol voli adalah puncak dari keahlian manusia yang menyatu dengan fisika dan ritme permainan," tulis Google dalam penjelasannya.
Pesan itu sekaligus menjadi gambaran tentang bagaimana sepak bola mampu menghadirkan momen luar biasa hanya dalam hitungan detik. Tendangan voli sendiri dikenal sebagai teknik yang membutuhkan keseimbangan sempurna, ketepatan waktu, koordinasi tubuh, serta keberanian untuk mengeksekusi bola yang masih berada di udara.
Doodle Piala Dunia 2026 ini juga menjadi penghormatan terhadap sejumlah momen legendaris yang pernah tercipta di panggung sepak bola dunia.
Google menyoroti bagaimana tendangan voli telah melahirkan gol-gol yang terus dikenang lintas generasi. Mulai dari aksi Roberto Baggio yang memukau pada era 1980-an hingga sepakan voli fenomenal Marco van Basten yang menjadi salah satu gol terbaik dalam sejarah sepak bola internasional.
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