Google Perluas Gemini di Chrome, AI Kini Bisa Bantu Browsing Tanpa Pindah Tab

Ilustrasi: Teknologi AI Google Gemini. (Google).
Seperti dilansir dari GSM Arena, ekspansi ini menandai langkah lanjutan Google dalam memperluas integrasi AI generatif ke dalam pengalaman menjelajah internet sehari-hari.
Sebelumnya, Gemini di Chrome pertama kali diperkenalkan untuk pengguna di Amerika Serikat pada tahun lalu. Pada Maret lalu, Google memperluas aksesnya ke Kanada, Selandia Baru, dan India.
Dengan penambahan wilayah terbaru ini, semakin banyak pengguna yang dapat memanfaatkan kemampuan AI langsung dari dalam browser tanpa perlu membuka aplikasi atau layanan terpisah.
Meski demikian, layanan tersebut hingga kini masih belum tersedia bagi pengguna di negara-negara Uni Eropa. Google belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal peluncuran di kawasan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan dukungan akan hadir pada tahap ekspansi berikutnya.
Gemini di Chrome merupakan integrasi langsung model AI milik Google ke dalam browser Chrome. Kehadiran fitur ini memungkinkan pengguna memperoleh bantuan kontekstual berdasarkan halaman, tab, maupun jendela browser yang sedang dibuka.
Dengan kata lain, Gemini dapat memahami konten yang sedang diakses pengguna dan memberikan berbagai bantuan secara real-time tanpa harus berpindah aplikasi.
Salah satu kemampuan utamanya adalah merangkum isi halaman web secara instan, sehingga pengguna dapat memahami informasi penting dengan lebih cepat. Selain itu, Gemini juga mampu membandingkan data dari beberapa tab yang terbuka sekaligus, memudahkan pengguna saat melakukan riset, mencari referensi, atau membandingkan produk dan layanan.
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Google juga menyematkan kemampuan pembuatan serta pengeditan gambar melalui model AI terbarunya, Nano Banana 2. Dengan fitur ini, pengguna dapat menghasilkan gambar baru maupun melakukan modifikasi pada gambar yang sudah ada langsung dari dalam browser.
Tak hanya berfokus pada aktivitas penelusuran web, Gemini di Chrome juga terhubung dengan berbagai layanan dalam ekosistem Google. Integrasi ini memungkinkan pengguna menjalankan sejumlah tugas produktivitas hanya melalui perintah sederhana.
Misalnya, pengguna dapat menjadwalkan rapat di Google Calendar, memeriksa informasi lokasi melalui Google Maps, mengirim email menggunakan Gmail, hingga memperoleh jawaban terkait konten video yang sedang ditonton di YouTube.
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