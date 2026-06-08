Apple Percayakan Masa Depan Virtual Assistant 'Siri' ke Google dan Nvidia, Ada Apa?

JawaPos.com - Apple dikabarkan tengah menyiapkan lompatan besar untuk asisten virtual Siri dengan mengandalkan teknologi dari dua raksasa industri, yakni Google dan Nvidia. Langkah ini menjadi sorotan karena menunjukkan perubahan pendekatan perusahaan yang selama ini dikenal mengembangkan sebagian besar teknologi intinya secara mandiri.

Seperti dilansir dari GSM Arena berdasarkan laporan terbaru dari The Information, disebutkan bahwa Apple menjalin kerja sama dengan Google untuk memanfaatkan model kecerdasan buatan Gemini dalam pengembangan generasi baru Siri.

Dalam skema tersebut, sebagian permintaan atau kueri pengguna nantinya tidak hanya diproses melalui perangkat maupun infrastruktur milik Apple, tetapi juga melalui layanan cloud Google menggunakan versi Gemini yang telah dilisensikan khusus.

Tak hanya itu, dukungan perangkat keras untuk operasional AI tersebut juga akan mengandalkan chip Blackwell B200 buatan Nvidia. Chip generasi terbaru ini disebut memiliki kemampuan komputasi tinggi yang dirancang untuk menangani beban kerja AI dalam skala besar.

Meski melibatkan pihak ketiga, Apple disebut tetap menempatkan aspek privasi dan keamanan sebagai prioritas utama. Infrastruktur yang digunakan Google dikabarkan memanfaatkan teknologi confidential computing yang terintegrasi pada chip Nvidia.

Teknologi ini memungkinkan data pengguna tetap terenkripsi bahkan ketika sedang diproses, sehingga informasi sensitif tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya Apple untuk menyeimbangkan kebutuhan menghadirkan kemampuan AI yang lebih canggih dengan komitmen perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data pengguna.

Dengan dukungan model bahasa Gemini serta kemampuan komputasi Nvidia, Siri diperkirakan akan memiliki pemahaman konteks yang lebih baik dan mampu memberikan respons yang lebih natural dibandingkan versi saat ini.