Ekuador Datang dengan Generasi Emas dan Rekor Pertahanan Mengesankan

JawaPos.com - Ekuador akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu tim paling konsisten dari zona Amerika Selatan.

Meski sempat memulai babak kualifikasi dengan pengurangan tiga poin akibat kasus Byron Castillo, La Tri tetap mampu mengakhiri persaingan di posisi kedua dan memastikan tiket ke putaran final.

Pencapaian tersebut semakin menguatkan keyakinan bahwa generasi pemain Ecuador saat ini merupakan salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut.

Sejumlah nama telah bersinar di level tertinggi Eropa, mulai dari Willian Pacho, Piero Hincapie, hingga Moises Caicedo yang menjadi andalan di klub masing-masing. Sementara itu, Kendry Paez terus dipandang sebagai talenta masa depan yang menjanjikan.

Kekuatan terbesar Ekuador terletak pada sektor pertahanan. Kombinasi Willian Pacho dan Joel Ordonez memberikan keseimbangan antara kekuatan fisik, kecepatan, serta kemampuan membaca permainan.

Di sisi lain, Piero Hincapie yang mampu bermain di beberapa posisi lini belakang membuat skuad semakin fleksibel.

Di lini tengah, peran Moises Caicedo sangat krusial. Gelandang berusia 24 tahun itu bukan hanya bertugas memutus serangan lawan, tetapi juga menjadi penghubung utama antara lini belakang dan lini depan.

Usia rata-rata skuad yang masih berada pada awal hingga pertengahan 20-an turut menjadi keuntungan tersendiri karena menghadirkan energi dan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.