JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko telah resmi memainkan laga perdananya pada Jumat (12/6) dini hari WIB. Daftar pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini.

Grup ini sudah tentu merupakan salah satu yang paling ditunggu pencinta sepak bola. Sang megabintang, Lionel Messi akan beraksi di pesta sepak bola empat tahunan dengan status juara bertahan.

Piala Dunia kali ini juga diperkirakan sebagai edisi terakhir yang akan diikuti oleh pemain berjuluk La Pulga tersebut. Adapun Grup J akan memainkan laga perdananya pada Rabu (17/6) dengan laga Argentina kontra Aljazair sebagai laga pembuka.

Argentina tentu jauh lebih diunggulkan pada laga yang berlangsung pukul 08.00 WIB ini. Namun, Aljazair juga bukan lawan yang patut diremehkan sebab kerap merepotkan tim-tim raksasa.

Timnas Argentina Dengan status juara bertahan, Argentina datang dengan kekuatan penuh. Sang pelatih, Lionel Scaloni hanya mengubah satu pemain pada komposisi skuad.

Leonardo Balerdi dicoret dari skuad berjuluk La Albiceleste karena cedera yang cukup serius. Bek anyar Tottenham Hotspur, Marcos Senesi akan menggantikan posisi pemain Olympique Marseille tersebut.

Selanjutnya, nama-nama lain yang absen adalah Nicolas Otamendi dan Paulo Dybala. Otamendi absen karena lebih dulu memutuskan pensiun dari level internasional, sedangkan Dybala terpinggirkan karena Scaloni menginginkan pemain yang lebih muda di posisinya.

Profil Timnas Argentina Julukan: La Albiceleste, Tango

Pelatih: Lionel Scaloni

Prestasi terbaik di Piala Dunia: Juara (1978, 1986 dan 2022)

Tampil di Piala Dunia: 19 (termasuk Piala Dunia 2026)

Kapten: Lionel Messi