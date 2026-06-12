Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko telah resmi memainkan laga perdananya pada Jumat (12/6) dini hari WIB. Daftar pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini.
Grup ini sudah tentu merupakan salah satu yang paling ditunggu pencinta sepak bola. Sang megabintang, Lionel Messi akan beraksi di pesta sepak bola empat tahunan dengan status juara bertahan.
Piala Dunia kali ini juga diperkirakan sebagai edisi terakhir yang akan diikuti oleh pemain berjuluk La Pulga tersebut. Adapun Grup J akan memainkan laga perdananya pada Rabu (17/6) dengan laga Argentina kontra Aljazair sebagai laga pembuka.
Argentina tentu jauh lebih diunggulkan pada laga yang berlangsung pukul 08.00 WIB ini. Namun, Aljazair juga bukan lawan yang patut diremehkan sebab kerap merepotkan tim-tim raksasa.
Baca Juga:Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Dengan status juara bertahan, Argentina datang dengan kekuatan penuh. Sang pelatih, Lionel Scaloni hanya mengubah satu pemain pada komposisi skuad.
Leonardo Balerdi dicoret dari skuad berjuluk La Albiceleste karena cedera yang cukup serius. Bek anyar Tottenham Hotspur, Marcos Senesi akan menggantikan posisi pemain Olympique Marseille tersebut.
Selanjutnya, nama-nama lain yang absen adalah Nicolas Otamendi dan Paulo Dybala. Otamendi absen karena lebih dulu memutuskan pensiun dari level internasional, sedangkan Dybala terpinggirkan karena Scaloni menginginkan pemain yang lebih muda di posisinya.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Jonathan David Mengincar Rekor
Julukan: La Albiceleste, Tango
Pelatih: Lionel Scaloni
Prestasi terbaik di Piala Dunia: Juara (1978, 1986 dan 2022)
Tampil di Piala Dunia: 19 (termasuk Piala Dunia 2026)
Kapten: Lionel Messi
Baca Juga:Jonathan David vs Nikola Katić! 5 Duel Pemain Kunci Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026
Kiper: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang