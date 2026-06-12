Ilustrasi: Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko telah resmi memainkan laga perdananya pada Jumat (12/6) dini hari WIB. Daftar pemain Austria dan Yordania di Grup J Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini.
Menu lain pada laga pembuka Grup J yakni laga yang mempertemukan Austria kontra Yordania. Laga ini akan dihelat di San Fransisco Bay Arena Stadium, Santa Clara, Amerika Serikat pada Rabu (17/6) pukul 11.00 WIB.
Laga ini sekaligus menjadi debut perdana Yordania di pentas Piala Dunia. Tim asal Timur Tengah ini akan berhadapan dengan Austria yang cukup memiliki pengalaman di pentas tertinggi sejagat ini.
Namun demikian, Austria juga baru mentas kembali di Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun. Oleh sebab itu, laga ini menjadi sangat menarik lantaran kedua tim memiliki motivasi yang sama untuk mengunci tiga poin.
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Austria sebelumnya telah melewatkan sebanyak enam edisi Piala Dunia. Kali ini, Austria kembali membawa serta nama-nama senior seperti Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer dan sang kapten kesebelasan David Alaba.
Austria berpotensi menjadi kuda hitam yang cukup berbahaya. Pasalnya, Austria asuhan Rangnick bukan tim yang hanya berani menunggu di area pertahanan sendiri.
Mantan pelatih Manchester United ini dikenal sebagai sosok arsitek yang memiliki idealisme kuat. Juru taktik asal Jerman ini tak segan menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil menekan secara agresif melalui skema yang terorganisir.
Tak sekadar nekat mengambil resiko, ide permainan yang diterapkannya cukup membuahkan hasil. Terbukti, pada Piala Eropa 2024 silam, Austria besutannya mampu memuncaki grup yang dihuni Belanda dan Prancis.
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Julukan: Das Team
Pelatih: Ralf Rangnick
Prestasi terbaik di Piala Dunia: 1954 (juara tiga)
Tampil di Piala Dunia: 8 (termasuk Piala Dunia 2026)
Kapten: David Alaba
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