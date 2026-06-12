Fakta Unik Korea Selatan di Piala Dunia: Hampir Semua Kemenangan Diraih Saat Melawan Tim Eropa

JawaPos.com - Kemenangan Korea Selatan atas Republik Ceko pada laga Piala Dunia 2026 ternyata menghadirkan fakta menarik yang memperkuat identitas mereka sebagai salah satu tim Asia yang kerap merepotkan wakil Eropa di panggung terbesar sepak bola dunia.

Dalam pertandingan tersebut, Korea Selatan berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Hasil itu tidak hanya membuka peluang mereka di turnamen, tetapi juga menambah daftar kemenangan yang telah mereka kumpulkan sepanjang sejarah keikutsertaan di Piala Dunia.

Menariknya, dari total delapan kemenangan yang telah diraih Korea Selatan di ajang Piala Dunia, tujuh di antaranya didapat saat menghadapi negara-negara Eropa.

Hanya satu kemenangan yang tidak diraih atas wakil Benua Biru, yaitu ketika mereka mengalahkan Togo 2-1 pada Piala Dunia 2006.

Perjalanan tersebut dimulai pada Piala Dunia 2002 yang menjadi turnamen paling bersejarah bagi Korea Selatan. Saat menjadi tuan rumah bersama Jepang, mereka berhasil menaklukkan Polandia 2-0 di fase grup.

Tidak berhenti di situ, Korea Selatan juga mengalahkan Portugal 1-0 sebelum menyingkirkan Italia dengan kemenangan dramatis 2-1 pada babak 16 besar.

Empat tahun kemudian di Jerman, Korea Selatan meraih kemenangan 2-1 atas Togo. Hingga saat ini, hasil tersebut menjadi satu-satunya kemenangan mereka di Piala Dunia yang tidak diraih saat menghadapi tim Eropa.

Pada edisi 2010 di Afrika Selatan, Korea Selatan kembali menunjukkan kemampuan mereka menghadapi wakil UEFA dengan mengalahkan Yunani 2-0.

Sementara pada Piala Dunia 2018, mereka mencatat salah satu kejutan terbesar turnamen setelah menumbangkan juara bertahan Jerman dengan skor 2-0.