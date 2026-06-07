Harry Kane Pecahkan Rekor Wayne Rooney usai Bawa Timnas Inggris Menang atas Selandia Baru

JawaPos.com - Harry Kane kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Timnas Inggris. Sang kapten menjadi penentu kemenangan Three Lions saat mengalahkan Selandia Baru 1-0 dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026.

Bertanding di Stadion Raymond James, Tampa, Timnas Inggris sempat kesulitan membongkar pertahanan Selandia Baru. Namun Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan tepat sebelum turun minum.

Gol tersebut tidak hanya memastikan kemenangan timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel, tetapi juga membawa Harry Kane menorehkan rekor baru yang sebelumnya menjadi milik Wayne Rooney.

Sundulan Kane Jadi Pembeda Melansir Talksport, Inggris tampil dominan sepanjang pertandingan, tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih di tengah cuaca panas Florida. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ketiga masa tambahan waktu babak pertama.

Djed Spence mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti dan Kane menyambutnya dengan sundulan terarah yang bersarang di sudut gawang Selandia Baru. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta sepanjang pertandingan sekaligus memastikan kemenangan perdana Inggris dalam rangkaian laga pemanasan menuju Piala Dunia 2026.

Bagi Kane, gol tersebut juga melanjutkan produktivitas luar biasanya sepanjang musim. Striker Bayern Munchen itu kini telah mengoleksi 78 gol untuk Timnas Inggris.

Pecahkan Rekor Wayne Rooney Selain menjadi gol kemenangan, torehan Kane di Tampa juga menghadirkan catatan sejarah baru. Gol tersebut merupakan gol pertama Kane di Amerika Serikat bersama Timnas Inggris. Artinya, ia kini telah mencetak gol di 21 negara berbeda selama membela Three Lions.

Jumlah tersebut membuat Kane resmi melampaui rekor Wayne Rooney yang sebelumnya mencetak gol di 20 negara berbeda selama karier internasionalnya. Seperti saat memecahkan rekor Rooney sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Inggris, Kane kembali berhasil melewati salah satu pencapaian legenda Manchester United tersebut.