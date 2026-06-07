Fakta Unik Jelang Piala Dunia 2026! 10 Pemain Ini Satukan Trofi Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or

JawaPos.com — Menjelang Piala Dunia 2026, ada satu fakta menarik yang menunjukkan betapa sulitnya mencapai puncak sepak bola dunia. Sepanjang sejarah, hanya 10 pemain yang berhasil memenangkan tiga pencapaian paling bergengsi sekaligus, yakni Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or. Ousmane Dembele menjadi nama terbaru yang masuk dalam daftar elite tersebut setelah melengkapi koleksi trofinya.

Terbaru, Ousmane Dembele masuk daftar elite tersebut setelah membawa Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions dan merebut Ballon d'Or 2025. Berdasarkan data yang dihimpun sejumlah media statistik sepak bola, Ousmane Dembele disebut menjadi pemain ke-10 yang memenangkan Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon d'Or.

Tiga trofi tersebut kerap dianggap sebagai puncak kesuksesan seorang pemain.

Piala Dunia menjadi mahkota tertinggi level tim nasional, Liga Champions merupakan kompetisi klub paling prestisius di Eropa, sedangkan Ballon d'Or menjadi penghargaan individu paling bergengsi bagi pesepak bola terbaik dunia.

Mengapa Kombinasi Ini Sangat Langka? Meraih salah satu dari tiga pencapaian tersebut saja sudah sangat sulit.

Seorang pemain harus memiliki kualitas individu luar biasa untuk memenangkan Ballon d'Or, bermain di klub elite untuk mengangkat trofi Liga Champions, dan lahir atau membela negara yang mampu bersaing di level tertinggi Piala Dunia.

Tak heran jika selama puluhan tahun hanya 10 nama yang berhasil menyatukan ketiganya. Menariknya, banyak legenda besar justru gagal melengkapi koleksi tersebut karena hanya kurang satu trofi.

Bobby Charlton, Pelopor Klub Elite Nama pertama dalam daftar adalah Bobby Charlton. Ia membawa Inggris menjuarai Piala Dunia 1966 dan memenangkan Ballon d'Or pada tahun yang sama.

Dua tahun kemudian, Charlton membantu Manchester United menjuarai Piala Champions Eropa 1968 setelah mengalahkan Benfica di Wembley.