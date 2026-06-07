Piala Dunia Panggungnya Akamsi! Belum Ada Pelatih Asing yang Pernah Mengangkat Trofi Juara Dunia

Deschamps pelatih lokal paling disorot di Piala Dunia 2026 yang berusaha menjaga rekor Prancis berada di level tertinggi panggung dunia. (Dok. FIFA)
JawaPos.com — Piala Dunia 2026 menghadirkan fenomena unik ketika 27 negara peserta ditangani pelatih asing, termasuk Brasil bersama Carlo Ancelotti dan Inggris dengan Thomas Tuchel.
Namun, sejarah mencatat belum pernah ada satu pun negara yang menjuarai Piala Dunia dengan pelatih berkewarganegaraan asing sejak turnamen pertama digelar pada 1930 di Montevideo, Uruguay.
Rekor tersebut menjadi salah satu statistik paling menarik menjelang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Di tengah berbagai rekor yang berpotensi pecah, seperti peluang Lionel Messi mengejar rekor gol terbanyak sepanjang masa atau Kylian Mbappe mendekati catatan Miroslav Klose, fakta soal pelatih asing tetap berdiri kokoh selama hampir satu abad.
Sejak Piala Dunia pertama pada 1930, seluruh juara dunia selalu ditangani pelatih dari negara yang sama dengan tim nasionalnya atau bisa disebut sebagai akamsi (anak kampung sini).
Tradisi tersebut bertahan melewati berbagai era sepak bola, mulai dominasi Amerika Selatan hingga kebangkitan negara-negara Eropa.
Piala Dunia 2026 justru menghadirkan jumlah pelatih asing yang sangat besar. Dari 48 peserta, hanya 21 negara yang menggunakan pelatih lokal.
Sisanya memilih sosok dari luar negeri untuk memimpin perjalanan mereka di turnamen paling bergengsi dunia.
Nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti di Brasil dan Thomas Tuchel di Inggris menjadi sorotan utama.
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Keduanya menangani negara yang masuk kategori favorit juara sehingga berpeluang mematahkan kutukan panjang yang sudah bertahan selama 96 tahun.
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