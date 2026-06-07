Elo Rating Bikin Kaget! Goldman Sachs Ramal Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Ungguli Argentina dan Prancis

Spanyol menjadi tim dengan Elo Rating tertinggi dan diprediksi menjuarai Piala Dunia 2026 berdasarkan analisis Goldman Sachs. (Dok. UEFA)
JawaPos.com — Timnas Spanyol menjadi favorit utama juara Piala Dunia 2026 berdasarkan analisis terbaru Goldman Sachs. Dengan peluang juara mencapai 26 persen menurut model Elo Rating dan simulasi 20 ribu pertandingan internasional, La Furia Roja mengungguli Prancis, Argentina, Brasil, hingga Inggris dalam perebutan trofi dunia.
Elo Rating awalnya dikenal sebagai sistem pemeringkatan dalam olahraga catur, tetapi kini banyak digunakan untuk mengukur kekuatan tim nasional sepak bola.
Sistem ini tidak hanya menghitung kemenangan dan kekalahan, melainkan juga mempertimbangkan kualitas lawan serta tingkat pentingnya sebuah pertandingan.
Dalam sistem tersebut, kemenangan atas tim kuat akan memberikan tambahan poin lebih besar dibandingkan mengalahkan tim lemah. Sebaliknya, kekalahan dari tim yang berada di bawah level kekuatan akan menghasilkan pengurangan poin yang lebih signifikan.
Goldman Sachs menggunakan pendekatan ini untuk menyusun prediksi Piala Dunia 2026. Bank investasi global tersebut mengombinasikan Elo Rating dengan kekuatan serangan, performa terbaru, dinamika turnamen, hingga faktor geografis yang berkaitan dengan lokasi penyelenggaraan kompetisi.
"Spanyol menerima penilaian tertinggi berdasarkan sistem Elo Rating dan metrik ofensif," tulis analisis tersebut.
Goldman Sachs juga menilai konsistensi performa serta produktivitas gol menjadi faktor utama yang membuat peluang juara Spanyol meningkat dibandingkan para pesaingnya.
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Menurut model prediksi Goldman Sachs, Spanyol memiliki peluang juara sebesar 26 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh kandidat kuat lainnya di Piala Dunia 2026.
Prancis berada di posisi kedua dengan peluang 19 persen, sedangkan Argentina menempati urutan ketiga dengan probabilitas 14 persen. Brasil memperoleh peluang 8 persen dan Inggris berada di angka 5 persen.
Dominasi Spanyol juga terlihat dalam daftar Elo Rating peserta Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Furia Roja menempati peringkat pertama Elo dunia dengan nilai 1.979 dan memiliki peluang lolos fase grup mencapai 99 persen, tertinggi di antara seluruh peserta.
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