Prediksi Jepang di Piala Dunia 2026: Diam-diam Mengancam! Samurai Biru Bidik Sejarah Baru di Panggung Dunia

Yuto Nagatomo akan jadi panutan pemain muda Jepang menuju Piala Dunia 2026. (Instagram @yutonagatomo55)
JawaPos.com — Timnas Jepang datang ke Piala Dunia 2026 dengan target besar menembus perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah tampil mengejutkan di edisi 2022 dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol, Samurai Biru kini dianggap sebagai salah satu kekuatan Asia paling siap mengguncang dominasi negara-negara elite dunia.
Sejak debut pada 1998, Jepang selalu lolos ke Piala Dunia dan kini bersiap menjalani turnamen kedelapan secara beruntun.
Konsistensi itu membuat tim berjuluk Samurai Biru semakin matang, terutama setelah perjalanan impresif di kualifikasi zona Asia.
Baca Juga:Kejutan Lionel Scaloni di Skuad Argentina Piala Dunia 2026! Buendia dan Soule Berpeluang Dipanggil
Jepang tampil luar biasa selama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan 13 kemenangan, dua imbang, dan hanya sekali kalah.
Mereka juga mencetak 54 gol dan cuma kebobolan tiga kali dalam 16 pertandingan, menjadikannya salah satu pertahanan terbaik di dunia selama fase kualifikasi.
Ketajaman lini depan Jepang terlihat dari kontribusi Ayase Ueda yang mencetak delapan gol sepanjang kualifikasi.
Sementara Junya Ito menjadi raja assist dengan torehan 10 umpan gol yang memperlihatkan agresivitas serangan mereka.
Pelatih Hajime Moriyasu berhasil membangun tim yang solid tanpa bergantung pada satu superstar.
Jepang memang tidak memiliki figur sebesar Lionel Messi atau Kylian Mbappe, tetapi kekuatan kolektif mereka justru menjadi senjata utama.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah