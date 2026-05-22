Prediksi Jepang di Piala Dunia 2026: Diam-diam Mengancam! Samurai Biru Bidik Sejarah Baru di Panggung Dunia

JawaPos.com — Timnas Jepang datang ke Piala Dunia 2026 dengan target besar menembus perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah tampil mengejutkan di edisi 2022 dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol, Samurai Biru kini dianggap sebagai salah satu kekuatan Asia paling siap mengguncang dominasi negara-negara elite dunia.

Sejak debut pada 1998, Jepang selalu lolos ke Piala Dunia dan kini bersiap menjalani turnamen kedelapan secara beruntun.

Konsistensi itu membuat tim berjuluk Samurai Biru semakin matang, terutama setelah perjalanan impresif di kualifikasi zona Asia.

Mengapa Jepang Disebut Salah Satu Tim Asia Paling Berbahaya? Jepang tampil luar biasa selama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan 13 kemenangan, dua imbang, dan hanya sekali kalah.

Mereka juga mencetak 54 gol dan cuma kebobolan tiga kali dalam 16 pertandingan, menjadikannya salah satu pertahanan terbaik di dunia selama fase kualifikasi.

Ketajaman lini depan Jepang terlihat dari kontribusi Ayase Ueda yang mencetak delapan gol sepanjang kualifikasi.

Sementara Junya Ito menjadi raja assist dengan torehan 10 umpan gol yang memperlihatkan agresivitas serangan mereka.

Pelatih Hajime Moriyasu berhasil membangun tim yang solid tanpa bergantung pada satu superstar.