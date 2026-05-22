Boy Group Jepang PSYCHIC FEVER Comeback dengan I Got Ways, Usung Nuansa Lebih Dewasa

Boy group asal Jepang PSYCHIC FEVER. (PSYCHIC FEVER)
JawaPos.com - Boy group asal Jepang PSYCHIC FEVER membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka lewat perilisan single terbaru berjudul I Got Ways. Lagu ini menjadi penanda perubahan arah musikal grup tersebut menjelang peluncuran album kedua mereka, DIFFERENT, yang dijadwalkan rilis pada 10 Juli 2026.
Single anyar ini sudah tersedia di berbagai platform streaming digital. Bersamaan dengan itu, PSYCHIC FEVER juga merilis video musik yang menampilkan konsep visual berbeda dari karya-karya sebelumnya.
Jika selama ini grup tersebut dikenal dengan energi eksplosif khas boy group modern, I Got Ways justru menghadirkan nuansa yang lebih tenang dan dewasa. Sentuhan R&B yang lebih matang menjadi identitas utama dalam rilisan terbaru ini.
Lagu tersebut diproduseri Rykeyz, nama yang dikenal di industri musik internasional lewat kolaborasi dengan Chris Brown dan H.E.R. Kehadiran produser dengan rekam jejak global ini menambah dimensi baru dalam eksplorasi musik PSYCHIC FEVER.
Konsep yang diangkat dalam lagu ini adalah "ketenangan dewasa". Tema tersebut diterjemahkan dalam aransemen yang lebih kompleks dan pendekatan vokal yang lebih sensual.
Transformasi itu juga terlihat kuat dalam video musiknya. PSYCHIC FEVER tampil dengan atmosfer visual yang lebih gelap, emosional, dan reflektif dibandingkan citra awal mereka.
Koreografi dalam video digarap Kazuki dari st kingz. Konsep "sensualitas dewasa" ditampilkan melalui gerakan dinamis dengan latar hujan dan nuansa sinematik yang moody.
Perubahan ini disebut sebagai hasil evolusi grup sejak debut empat tahun lalu. PSYCHIC FEVER tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terjebak dalam satu formula.
Member PSYCHIC FEVER, JIMMY, mengungkapkan bahwa lagu ini menjadi tantangan baru bagi para personel. Terutama karena beberapa anggota harus keluar dari zona nyaman mereka.
“Lagu ini terasa fresh untuk PSYCHIC FEVER, sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Bahkan member yang biasanya fokus pada rap juga menantang diri untuk menyanyi dengan gaya yang lebih sensual di lagu ini, dan menurut saya kontras itu menjadi salah satu daya tarik utama.”
