Jepang Dapat Akses Model AI Siber Canggih OpenAI di Tengah Kekhawatiran Serangan AI

Anggota Dewan Direksi di OpenAI Paul Nakasone. (National Securities Agency)
JawaPos.com – Jepang mulai memperkuat pertahanan digitalnya dengan bantuan OpenAI. Perusahaan pengembang ChatGPT itu akan menyediakan model AI keamanan siber canggih untuk pemerintah Jepang dan sejumlah perusahaan.
Seperti dilansir Kyodo, Selasa (19/5), langkah ini datang saat kekhawatiran atas serangan siber berbasis AI makin meningkat. Teknologi yang sama yang bisa melindungi sistem, juga berpotensi dipakai untuk menyerang.
Model terbaru yang akan digunakan adalah GPT-5.5-Cyber. OpenAI baru merilisnya dalam tahap limited preview awal bulan ini.
Model tersebut dirancang untuk pengamanan infrastruktur kritis. Fokusnya membantu alur kerja keamanan siber yang membutuhkan kemampuan teknis tingkat tinggi.
Sorotan terhadap ancaman AI di ranah siber makin besar setelah startup AI AS Anthropic meluncurkan model Claude Mythos. Sejumlah pakar menilai model itu sangat piawai menemukan celah perangkat lunak.
Kemampuan seperti itu bisa membantu penguatan sistem keamanan. Namun di tangan yang salah, teknologi tersebut juga bisa dipakai untuk menyerang bank atau institusi lain.
Anggota dewan OpenAI Paul Nakasone mengatakan isu serangan siber berbasis AI sudah dibahas langsung dengan pejabat Jepang. Menurut dia, pemerintah Jepang menunjukkan minat besar terhadap topik tersebut.
Langkah ini menandai fase baru perlombaan AI global. Fokusnya bukan lagi sekadar chatbot atau produktivitas, tetapi pertahanan digital tingkat negara.
Jepang sendiri selama ini semakin sensitif terhadap isu keamanan siber, terutama terkait perlindungan infrastruktur penting. Masuknya model AI khusus siber dari OpenAI menunjukkan ancaman ini kini dianggap jauh lebih mendesak.
