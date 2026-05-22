Simbol Diplomasi Berakhir, Anjing Akita Hadiah Jepang untuk Putin Dilaporkan Mati



JawaPos.com – Salah satu simbol hubungan Jepang dan Rusia diam-diam telah berakhir. Yume, anjing Akita hadiah dari Jepang untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, dilaporkan mati tahun lalu karena usia tua.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (19/5), kantor kepresidenan Rusia mengonfirmasi kabar tersebut. Namun, pihak Kremlin tidak menjelaskan detail tanggal kematiannya.

Yume seharusnya genap berusia 14 tahun pada April tahun ini. Usia itu sudah melampaui rata-rata harapan hidup anjing ras Akita yang disebut sekitar 12 tahun.

Nama Yume berarti “mimpi” dalam bahasa Jepang. Anjing itu diberikan oleh Prefektur Akita kepada Putin pada Juli 2012.

Hadiah tersebut bukan sekadar simbol persahabatan biasa. Jepang memberikannya sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Rusia untuk wilayah yang terdampak gempa bumi dan tsunami dahsyat 2011.

Yume diyakini tinggal di kediaman resmi Putin. Ia jarang muncul di depan publik, tetapi beberapa kali tampil dalam momen diplomatik penting.

Salah satu penampilan paling dikenal terjadi pada 2014. Saat itu, Putin dan Yume menyambut Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe, di kediamannya di Sochi.

Pada 2016, Putin kembali membawa Yume dalam konferensi pers bersama media Jepang menjelang kunjungannya ke Jepang. Kehadiran anjing itu sempat menjadi perhatian tersendiri.

Menariknya, pada Desember 2024, Kremlin masih mengatakan Yume dalam kondisi baik meski sudah tua. Mereka menyebut Yume tetap menyenangkan Putin dengan sifat lembut dan setianya.