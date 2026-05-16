Tangis Yuto Nagatomo Pecah! Bek Timnas Jepang Ukir Sejarah Langka Menuju Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Bek senior Jepang, Yuto Nagatomo, menangis haru setelah namanya masuk skuad resmi Jepang untuk Piala Dunia 2026 yang diumumkan pelatih Hajime Moriyasu pada 15 Mei 2026. Pemanggilan ini membuat Nagatomo berpeluang menjadi pemain Asia pertama yang tampil di lima edisi Piala Dunia sekaligus mencetak sejarah besar bagi sepak bola Jepang.

Momen emosional itu langsung viral di media sosial Jepang. Banyak suporter menyebut Nagatomo sebagai “pejuang abadi” karena tetap mampu bersaing di level tertinggi meski usianya sudah menginjak 39 tahun.

Mengapa Pemanggilan Yuto Nagatomo Sangat Bersejarah? Nama Yuto Nagatomo menjadi sorotan utama saat Jepang mengumumkan daftar 26 pemain menuju Piala Dunia 2026.

Di tengah dominasi pemain muda yang berkarier di Eropa seperti Takefusa Kubo, Ayase Ueda, dan Daichi Kamada, kehadiran Nagatomo menghadirkan cerita emosional tersendiri.

Jika benar tampil di turnamen nanti, Nagatomo akan masuk daftar elite pemain yang pernah bermain di lima Piala Dunia.

Sebelumnya, pencapaian tersebut hanya diraih nama-nama besar seperti Rafael Marquez, Andres Guardado, Antonio Carbajal, dan Gianluigi Buffon.

Tangisan Nagatomo pecah sesaat setelah mengetahui dirinya kembali dipercaya memperkuat Samurai Biru. Reaksi itu memperlihatkan betapa besar arti kesempatan terakhir tersebut bagi sang bek veteran Jepang.

Masih Tangguh di Usia 39 Tahun Di usia yang tak lagi muda untuk ukuran pesepak bola profesional, Yuto Nagatomo masih menunjukkan kualitas fisik dan pengalaman luar biasa.

Pada musim 2026 bersama FC Tokyo, ia mencatatkan delapan penampilan dan tetap dipercaya mengisi sektor kiri pertahanan.