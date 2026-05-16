Dhimas Ginanjar
Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.39 WIB

Mitoma, Minamino, Morita Out! Moriyasu Coret Sejumlah Pemain Kunci Jepang untuk Piala Dunia 2026

Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu ketika memimpin anak asuhnya bermain melawan Vietnam pada 14 Januari. (Sumber: REUTERS/Thaier Al-Sudani)

 
JawaPos.com – Jepang resmi mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026, tetapi tanpa beberapa nama besar. Absennya Kaoru Mitoma menjadi pukulan paling terasa bagi Samurai Blue.

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (16/5), pelatih Hajime Moriyasu menetapkan 26 pemain untuk turnamen yang dimulai bulan depan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Mitoma dicoret karena cedera hamstring kiri yang dideritanya saat membela Brighton & Hove Albion F.C. pada 9 Mei. Sebelumnya, winger tersebut diproyeksikan menjadi senjata utama lini serang Jepang.

Moriyasu mengatakan tim medis telah memberi penilaian bahwa Mitoma sulit pulih selama turnamen berlangsung. Karena itu, staf pelatih memutuskan tidak membawanya.

“Dia sudah memberi segalanya untuk Jepang,” kata Moriyasu. Ia juga menyebut Mitoma kemungkinan menjadi pihak yang paling terpukul dengan keputusan tersebut.

Bukan hanya Mitoma yang absen. Takumi Minamino juga gagal masuk skuad setelah belum pulih dari cedera ligamen lutut yang dialaminya bersama Monaco.

Nama lain yang ikut tersisih adalah Hidemasa Morita. Padahal gelandang Sporting CP itu sedang tampil impresif, termasuk di Liga Champions.

Di tengah daftar cedera, ada juga kabar baik untuk Jepang. Bek Takehiro Tomiyasu dan Ko Itakura tetap masuk setelah pulih dari masalah kebugaran.

Yuito Suzuki juga tetap dipanggil meski sedang memulihkan patah tulang selangka. Sementara kapten Wataru Endo tetap dipercaya walau belum bermain untuk Liverpool sejak operasi kaki Februari lalu.

Nama veteran Yuto Nagatomo juga masuk skuad. Bek berusia 39 tahun itu mencatat rekor tampil di lima edisi Piala Dunia bersama Jepang.

