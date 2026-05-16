Edin Dzeko Tua-Tua Keladi! Ini 5 Pemain Tertua yang Pernah Tampil di Piala Dunia, Ada Mantan Bali United

JawaPos.com — Nama Edin Dzeko kembali mencuri perhatian setelah dipanggil ke skuad Bosnia-Herzegovina untuk Piala Dunia 2026. Di usia yang mendekati 40 tahun, mantan striker Manchester City itu berpeluang masuk daftar eksklusif pemain tertua yang pernah tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Selain itu, ada pula mantan pemain Bali United yang pernah tampil memukau membela Kamerun di Piala Dunia.

Tidak banyak pemain yang mampu menjaga level permainan hingga usia kepala empat. Ketahanan fisik, pengalaman, dan mental kuat menjadi faktor utama agar tetap dipercaya tampil di level tertinggi seperti Piala Dunia.

Mengapa Edin Dzeko Masih Dipercaya di Usia Senja? Nama Dzeko tetap mendapat tempat di tim nasional Bosnia-Herzegovina karena pengalamannya yang sangat besar di sepak bola Eropa. Meski usia tak lagi muda, ia masih dianggap mampu memberi pengaruh penting di lini depan.

Karier panjang Dzeko di kompetisi elite Eropa membuatnya memiliki modal besar untuk tetap kompetitif. Ia pernah membela klub-klub besar seperti AS Roma, Inter Milan, hingga Manchester City.

Jika tampil di Piala Dunia 2026, Dzeko akan masuk kelompok langka pemain berusia 40 tahun atau lebih di turnamen tersebut. Catatan itu akan menempatkannya sejajar dengan sejumlah legenda sepak bola dunia.

Sepanjang sejarah Piala Dunia, hanya sedikit pemain yang mampu tampil di usia sangat senior. Mayoritas berasal dari posisi penjaga gawang karena tuntutan fisik yang berbeda dibanding pemain lapangan.

Essam El Hadary Masih Jadi Raja Pemain Tertua Essam El Hadary masih memegang rekor pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia. Ia bermain saat Mesir menghadapi Arab Saudi pada 25 Juni 2018 dalam usia 45 tahun 161 hari.

Menariknya, laga tersebut menjadi debut El Hadary di Piala Dunia setelah Mesir absen selama 28 tahun. Meski kalah 1-2, ia tampil impresif dengan menepis penalti lawan di babak pertama.

El Hadary juga dikenal sebagai legenda sepak bola Mesir dengan 159 caps sejak debut pada 1996. Ia sukses membawa Mesir meraih empat gelar Africa Cup of Nations selama karier internasionalnya.