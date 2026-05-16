Rizka Perdana Putra
Sabtu, 16 Mei 2026 | 16.04 WIB

Fans Les Bleus Bersuara! Bela Timnas Prancis di Piala Dunia 2026, Michael Olise Belum Fasih Bahasa Prancis

Michael Olise. (Dok. Bundesliga)

JawaPos.com - Malam penghargaan Ligue 1 kemarin (15/5) memilih Michael Olise sebagai pesepak bola Prancis dengan performa terbaik di luar negeri.

Musim ini, Olise membawa Bayern Munchen memenangi Bundesliga dan Franz Beckenbauer Supercup serta masih akan main di final DFB-Pokal (24/5).

Namun, ada momen canggung saat Olise menerima penghargaan tersebut. Seperti dilansir Canal+, Olise tidak bisa berbicara bahasa Prancis. Olise memang lahir di Hammersmith, London, Inggris, 24 tahun silam dan kariernya dimulai di Negeri Britania Raya tersebut.

Darah Prancis mengalir dari ibunya (campuran Aljazair), sedangkan ayahnya keturunan Nigeria.

Momen itu pun memicu perdebatan di media sosial. Di satu sisi, mendukung Olise yang tetap mengharumkan nama Prancis di luar negeri.

Di sisi lain, sebagai pemain timnas Prancis dan andalan timnas berjuluk Les Bleus tersebut di Piala Dunia 2026, Olise setidaknya bisa berbicara Prancis. 

“Mewakili Prancis tanpa fasih berbahasa Prancis terasa aneh,” kata salah satu fans Les Bleus di media sosial. 

