Format Baru Piala Dunia 2026 Tuai Pergunjingan, Akankah Kualitas Turnamen Menurun?

Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. (FIFA)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Federasi sepak bola dunia, FIFA, resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara.
Perubahan besar ini membuat turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko semakin ramai sekaligus memunculkan banyak perdebatan.
Format baru tersebut dianggap sebagai langkah ambisius FIFA untuk memperluas jangkauan sepak bola dunia.
Lebih banyak negara kini memiliki peluang tampil di panggung internasional yang sebelumnya terasa sulit dijangkau.
Namun di balik peluang besar itu, muncul pula kekhawatiran mengenai kualitas pertandingan hingga kondisi fisik para pemain.
Pada format terbaru, 48 negara peserta dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi empat tim.
Dua tim terbaik di setiap grup otomatis lolos ke fase gugur, ditambah delapan tim peringkat ketiga terbaik. Setelah itu, kompetisi berlanjut ke babak 32 besar hingga final.
Perubahan tersebut membuat jumlah pertandingan meningkat drastis. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, kini total pertandingan mencapai 104 pertandingan. Artinya, turnamen akan berlangsung lebih panjang dengan jadwal yang jauh lebih padat.
FIFA menilai format ini sebagai evolusi alami sepak bola modern. Kepala pengembangan sepak bola global FIFA, Arsene Wenger, sebelumnya menyebut bahwa semakin banyak negara yang layak mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia.
Menurutnya, sepak bola kini berkembang lebih merata dan tidak lagi didominasi negara-negara tradisional Eropa maupun Amerika Selatan.
