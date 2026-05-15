Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.57 WIB

Format Baru Piala Dunia 2026 Tuai Pergunjingan, Akankah Kualitas Turnamen Menurun?

Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. (FIFA) - Image

Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. (FIFA)

 JawaPos.com - Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Federasi sepak bola dunia, FIFA, resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara.

Perubahan besar ini membuat turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko semakin ramai sekaligus memunculkan banyak perdebatan.

Format baru tersebut dianggap sebagai langkah ambisius FIFA untuk memperluas jangkauan sepak bola dunia.

Lebih banyak negara kini memiliki peluang tampil di panggung internasional yang sebelumnya terasa sulit dijangkau.

Namun di balik peluang besar itu, muncul pula kekhawatiran mengenai kualitas pertandingan hingga kondisi fisik para pemain.

Pada format terbaru, 48 negara peserta dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi empat tim.

Dua tim terbaik di setiap grup otomatis lolos ke fase gugur, ditambah delapan tim peringkat ketiga terbaik. Setelah itu, kompetisi berlanjut ke babak 32 besar hingga final.

Perubahan tersebut membuat jumlah pertandingan meningkat drastis. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, kini total pertandingan mencapai 104 pertandingan. Artinya, turnamen akan berlangsung lebih panjang dengan jadwal yang jauh lebih padat.

FIFA menilai format ini sebagai evolusi alami sepak bola modern. Kepala pengembangan sepak bola global FIFA, Arsene Wenger, sebelumnya menyebut bahwa semakin banyak negara yang layak mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia.

Menurutnya, sepak bola kini berkembang lebih merata dan tidak lagi didominasi negara-negara tradisional Eropa maupun Amerika Selatan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Deschamps Umumkan Skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026, Lini Serangnya Ngeri Banget! - Image
Sepak Bola Dunia

Deschamps Umumkan Skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026, Lini Serangnya Ngeri Banget!

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.49 WIB

Arab Saudi Perkuat Hubungan dengan FIFA, PIF Jadi Official Supporter Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Arab Saudi Perkuat Hubungan dengan FIFA, PIF Jadi Official Supporter Piala Dunia 2026

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.38 WIB

Timnas Selandia Baru Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026: Simak Tim yang Dibela Serta Pemain Paling Muda dan Tertuanya - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Selandia Baru Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026: Simak Tim yang Dibela Serta Pemain Paling Muda dan Tertuanya

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.16 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore