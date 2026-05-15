Deschamps Umumkan Skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026, Lini Serangnya Ngeri Banget!

JawaPos.com - Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps resmi mengumumkan skuad yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) pada Kamis (14/5) diwarnai kejutan dengan absennya sejumlah nama besar, sekaligus menjadi turnamen terakhir Deschamps sebelum mundur dari jabatannya.

Deschamps, yang berambisi membawa Les Bleus ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, membuat keputusan tegas dalam seleksi skuad finalnya.

Penyerang Paris Saint-Germain (PSG), Randal Kolo Muani, tidak diikutsertakan setelah mencatatkan performa buruk selama masa pinjamannya di Tottenham Hotspur.

Senasib dengan Muani, gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, juga dicoret dari skuad. Camavinga diketahui kesulitan mendapatkan posisi reguler di starting line-up Los Blancos musim ini.

Sebaliknya, striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, yang baru mengantongi tiga caps bersama timnas, secara mengejutkan mendapat panggilan.

Di lini depan, dia akan bergabung bersama bintang utama Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele serta sejumlah pemain yang tengah bersinar seperti Michael Olise, Desire Doue, dan Rayan Cherki yang tampil memukau di Liga Inggris musim ini. Nama-nama itu membuat Prancis menjadi salah satu tim yang punya lini serang paling menakutkan di Piala Dunia 2026.