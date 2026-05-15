Timnas Selandia Baru Bawa 26 Pemain ke Piala Dunia 2026: Simak Tim yang Dibela Serta Pemain Paling Muda dan Tertuanya

JawaPos.com - Tim nasional Selandia Baru telah mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2026. Darren Bazeley selaku pelatih membawa 26 pemain untuk berjuang di ajang empat tahunan tersebut.

Pemain yang dipanggil dan tim yang dibela Di posisi kiper ada tiga pemain yang dipanggil. Mereka adalah Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Max Crocombe (Milwall) dan Michael Woud ( Auckland).

Sementara di posisi bek, Darren Bazeley memanggil sembilan pemain yang bakal menjaga pertahanan Selandia Baru. Mereka adalah Tyler Bindon (Sheffield United), Finn Surman (Portland), Tim Payne (Wellington), Michael Boxall (Minnesota), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland), Callan Elliot (Auckland), Nando Pijnaker (Auckland), dan Tommy Smith (Braintree).

Lalu, di sisi gelandang, ada lima pemain yang bakal memperkuat lini tengah. Mereka adalah Joe Bell (Viking FK), Marko Stamenić (Swansea), Lachlan Bayliss (Newcastle), Alex Rufer (Wellington), dan Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Sembilan penyerang juga dibawa yang bertugas untuk mencetak gol ke gawang lawan. Mereka adalah Kosta Barbarouses (Western Sydney), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Ben Waine (Port Vale), Matthew Garbett (Peterborough), Elijah Just (Motherwell FC), Ben Old (Saint Etienne), Jesse Randall (Auckland), Sarpreet Singh (Wellington), dan Chris Wood (Nottingham Forest).

Pemain termuda dan tertua Dari 26 pemain yang dipanggil, Tyler Bindon menjadi pemain paling muda di skuad timnas Selandia Baru. Usianya 21 tahun, tapi sudah menjadi andalan bek tengah negaranya sejak sebut pada 2023.

Bagi Tyler Bindon, Piala Dunia 2026 menjadi ajang Piala Dunia pertamanya. Menarik dinantikan kiprahnya bersama lini belakang Selandia Baru.