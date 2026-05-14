Rizka Perdana Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 15.14 WIB

Dick Advocaat Balik Kucing Tangani Timnas Curacao, Jadi Pelatih Tertua Sepanjang Sejarah Piala Dunia

Dick Advocaat. (Dok. KNVB)

JawaPos.com - Keputusan Dick Advocaat mengundurkan diri sebagai pelatih Curacao setelah membawa negara tersebut melaju ke Piala Dunia 2026, 23 Februari lalu, ternyata bukan keputusan terakhir.

Advocaat ternyata balik kucing menukangi timnas berjuluk The Blue Wave itu mulai 12 Mei 2026. Pelatih berkebangsaan Belanda itu kembali ke Curacao setelah suksesornya Fred Rutten mengundurkan diri.

Selain karena bujukan Federasi Sepak Bola Curacao (FFK), keputusan Advocaat comeback ke Curacao adalah kondisi kesehatan putrinya yang semakin membaik.

”Pengambilan keputusan untuk menarik kembali Dick Advocaat berdasar keinginan para pemain timnas serta permintaan pihak sponsor,’’ kata Presiden FFK Gilbert Martina seperti dilansir dari Voetbal International.

Dengan usia menapak 78 tahun, Advocaat bakal jadi pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia. Sebelumnya, rekor itu dipegang Otto Rehhagel yang berusia 72 tahun saat menukangi Yunani di Piala Dunia 2010. 

Editor: Hendra
