Dick Advocaat Balik Kucing Tangani Timnas Curacao, Jadi Pelatih Tertua Sepanjang Sejarah Piala Dunia

JawaPos.com - Keputusan Dick Advocaat mengundurkan diri sebagai pelatih Curacao setelah membawa negara tersebut melaju ke Piala Dunia 2026, 23 Februari lalu, ternyata bukan keputusan terakhir.

Advocaat ternyata balik kucing menukangi timnas berjuluk The Blue Wave itu mulai 12 Mei 2026. Pelatih berkebangsaan Belanda itu kembali ke Curacao setelah suksesornya Fred Rutten mengundurkan diri.

Selain karena bujukan Federasi Sepak Bola Curacao (FFK), keputusan Advocaat comeback ke Curacao adalah kondisi kesehatan putrinya yang semakin membaik.

”Pengambilan keputusan untuk menarik kembali Dick Advocaat berdasar keinginan para pemain timnas serta permintaan pihak sponsor,’’ kata Presiden FFK Gilbert Martina seperti dilansir dari Voetbal International.