Piala Dunia 2026 dalam Bayang-Bayang Krisis: Harga Tiket, Imigrasi, dan Keamanan Jadi Sorotan

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tinggal menghitung waktu menuju kick-off perdana pada Juni mendatang. Turnamen terbesar sepak bola dunia itu akan menjadi edisi bersejarah karena digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Selain itu, jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
Namun di balik antusiasme tinggi para pencinta sepak bola dunia, berbagai persoalan mulai bermunculan menjelang turnamen dimulai.
Sejumlah isu bahkan memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak, mulai dari suporter, pemerintah lokal, hingga federasi sepak bola.
Masalah harga tiket yang dinilai terlalu mahal, ancaman keamanan di beberapa lokasi pertandingan, hingga kebijakan imigrasi Amerika Serikat menjadi sorotan serius. Situasi tersebut membuat persiapan Piala Dunia 2026 tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah ketidakpastian partisipasi Timnas Iran. Negara tersebut sebelumnya telah memastikan tiket ke putaran final, tetapi situasi geopolitik dan faktor keamanan membuat keikutsertaan mereka masih menjadi tanda tanya.
Pemerintah Iran disebut masih mempertimbangkan faktor keselamatan pemain dan ofisial selama berada di Amerika Serikat.
Kekhawatiran itu muncul di tengah meningkatnya tensi politik yang melibatkan kedua negara dalam beberapa waktu terakhir.
Meski FIFA berharap Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah dan otoritas keamanan negara tersebut. Jika situasi tidak membaik, bukan tidak mungkin Iran mengambil langkah drastis menjelang turnamen dimulai.
