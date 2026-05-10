James Rodriguez Dikabarkan Pensiun Usai Piala Dunia 2026, Hanya Empat Kali Tampil Bela Minnesota United

JawaPos.com - Bintang sepak bola Kolombia James Rodriguez dipastikan akan meninggalkan Minnesota United dalam waktu dekat dan tidak akan kembali ke klub setelah gelaran Piala Dunia 2026. James dijadwalkan akan meninggalkan Minnesota pekan depan untuk bergabung dengan tim nasional Kolombia.

Sebelum itu, James akan menjalani pertandingan terakhirnya bersama klub pada Kamis (14/5). Keputusan itu sekaligus mengakhiri masa singkatnya bersama klub Major League Soccer (MLS) seletah bergabung pada Februari 2026.

Secara kontrak, pemain berusia 34 tahun itu sebenarnya terikat kontrak hingga 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan untuk paruh kedua musim. Namun, manajemen Minnesota memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi itu sebelum tenggat waktu 1 Juni. Klub disebut ingin menghormati keinginan sang pemain dan hanya akan memperpanjang kontrak jika James menghendakinya.

Kerja sama antara kedua pihak pun berakhir dengan catatan yang terbilang tidak biasa. Selama membela Minnesota, James hanya tampil dalam empat pertandingan MLS dan hanya satu kali menjadi starter. Minnesota sendiri dijadwalkan akan menghadapi Austin FC dalam laga kandang berikutnya pada Senin (11/5).

Spekulasi mengenai masa depan James juga mencuat dari laporan media Kolombia yang menyebutkan kemungkinan dirinya pensiun setelah Piala Dunia 2026. Selain itu, jurnalis Michele Giannone dari Apple TV turut melaporkan bahwa sang pemain akan meninggalkan Minnesota United.

Meski kontribusinya di level klub terbatas, James tetap menjadi sosok penting bagi tim nasional Kolombia. James tampil dalam dua pertandingan internasional terakhir dan diproyeksikan menjadi salah satu pemain kunci saat negaranya berlaga di Piala Dunia 2026.