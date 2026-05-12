Aprillia JP
Selasa, 12 Mei 2026 | 18.14 WIB

Kaoru Mitoma Cedera, Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu Cemas Jelang Pengumuman Skuad Piala Dunia 2026

Kaoru Mitoma cedera jelang pengumuman skuad Piala Dunia 2026. (@kaoru.m.0520/Instagram).

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Jepang Hajime Moriyasu tengah diliputi kekhawatiran menjelang pengumuman skuad Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada Jumat (15/5). Pasalnya, kondisi kebugaran pemain sayap andalan mereka Kaoru Mitoma masih dipantau usai mengalami cedera dalam laga terakhirnya bersama Brighton.

Mitoma terpaksa meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih pada babak kedua saat Brighton & Hove Albion meraih kemenangan 3-0 atas Wolverhampton Wanderers (Wolves) dalam pekan ke-36 Premier League, pada Sabtu (9/5). Mitoma diduga mengalami cedera hamstring, tetapi tingkat keparahannya masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

Mitoma merupakan salah satu pilar penting Jepang, terutama setelah tampil impresif di Piala Dunia 2022. Pemain berusia 29 tahun itu juga sempat mencuri perhatian ketika mencetak gol tunggal penentu kemenangan saat Jepang mengalahkan Inggris 1-0 dalam laga uji coba di Stadion Wembley pada 1 April.

Belum Ada Kabar Melegakan

Dengan waktu yang tersisa sekitar lima pekan sebelum Jepang menghadapi Belanda pada 15 Juni di Arlington, Texas, kondisi Mitoma menjadi perhatian utama tim pelatih. Dilansir dari ESPN, Moriyasu mengaku belum mendapatkan kabar yang melegakan terkait kondisi sang pemain. "Saya berharap ini hanya cedera ringan. Namun, dari laporan staf, tampaknya tidak ringan," ujar Moriyasu.

Pelatih Brighton Fabian Hurzeler juga mengungkapkan bahwa cedera yang dialami Mitoma tampak seperti masalah pada hamstring. Namun, pihak klub masih menunggu hasil pemindaian medis untuk memastikan diagnosis dan estimasi waktu pemulihan.

Kekhawatiran Jepang semakin bertambah karena sebelumnya mereka sudah dipastikan kehilangan penyerang kunci Takumi Minamino yang mengalami cedera ligamen anterior (ACL) saat membela AS Monaco pada Desember 2025.

Dalam jadwal fase grup Piala Dunia 2026, selain menghadapi Belanda, Jepang akan bertemu Tunisia pada 21 Juni di Monterrey, Meksiko. Setelah itu, Samurai Biru dijadwalkan kembali ke Texas untuk menghadapi Swedia pada 26 Juni.

Selanjutnya, dua tim teratas di Grup F akan melaju ke babak 32 besar, sedangkan tim peringkat ketiga juga masih memiliki peluang untuk lolos, tergantung pada hasil dari grup lainnya. Kondisi kebugaran pemain kunci seperti Mitoma akan sangat menentukan peluang Jepang untuk melangkah jauh di turnamen empat tahunan itu.

