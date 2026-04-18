Final Piala Dunia 2026 Makin Meriah, Coldplay Dipastikan Tampil di Halftime Show

JawaPos.com–Kabar menarik datang dari dunia sepak bola internasional. FIFA resmi memastikan bahwa final Piala Dunia FIFA 2026 akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari edisi sebelumnya.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, laga puncak Piala Dunia akan disertai pertunjukan musik di jeda pertandingan atau halftime show. Presiden FIFA Gianni Infantino dikutip dari marca.com mengumumkan bahwa band asal Inggris Coldplay menjadi penampil pertama yang dikonfirmasi.

Grup yang digawangi Chris Martin itu akan mengisi panggung pada momen jeda babak final, yang selama ini hanya diisi dengan aktivitas teknis pertandingan. Langkah ini menjadi gebrakan baru dari FIFA dalam upaya meningkatkan daya tarik turnamen paling bergengsi di dunia tersebut.

Format halftime show bukan hal baru di dunia olahraga, khususnya di Amerika Serikat. Ajang seperti Super Bowl dikenal dengan pertunjukan musik spektakuler.

Konsep ini sebelumnya telah diuji coba pada final Piala Dunia Antarklub 2025. Saat itu, sejumlah musisi ternama seperti J Balvin, Doja Cat, Tems, hingga Coldplay sukses memeriahkan acara.

Respons positif dari publik menjadi salah satu alasan FIFA mengadopsi format serupa untuk Piala Dunia 2026. Infantino menyebut bahwa penampilan Coldplay hanyalah permulaan. Akan ada sejumlah artis internasional lain yang turut meramaikan panggung.

Meski belum mengungkap nama-namanya, FIFA menjanjikan pertunjukan dengan skala besar yang belum pernah ada sebelumnya. Tak hanya dari dunia musik, FIFA juga berencana menghadirkan tokoh-tokoh terkenal dari cabang olahraga lain. Nama-nama seperti Tom Brady dan Shaquille O'Neal disebut berpotensi ikut ambil bagian dalam memeriahkan turnamen.

Piala Dunia 2026 disiapkan menjadi edisi yang berbeda. Selain menghadirkan halftime show di final, turnamen ini juga akan diikuti 48 tim, jumlah terbanyak sepanjang sejarah.