Piala Dunia 2026 di Depan Mata, Arab Saudi Resmi Pecat Herve Renard untuk Kedua Kali

JawaPos.com-Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) memecat pelatih tim nasional, Herve Renard hanya kurang dari dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia 2026.

Pemecatan ini cukup mengejutkan karena Renard baru kembali menangani Arab Saudi pada akhir tahun 2024 dan membawa negara itu lolos ke Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Prancis berusia 57 tahun itu sebelumnya pernah melatih Arab Saudi pada periode 2019 hingga 2023, termasuk saat membawa The Green Falcons tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Namun, periode keduanya berakhir secara tiba-tiba di tengah persiapan menuju turnamen terbesar dunia. Menanggapi keputusan tersebut, Renard memilih bersikap tenang.

“Itulah sepak bola. Arab Saudi sudah tujuh kali lolos ke Piala Dunia, termasuk dua kali bersama saya,” ujarnya yang dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (17/4).

Renard dikenal sebagai pelatih sarat pengalaman. Dia pernah dua kali menjuarai Piala Afrika bersama Zambia dan Pantai Gading, serta berperan penting dalam mengangkat kembali performa Arab Saudi di level internasional.

Pada 2023, dia sempat meninggalkan tim untuk menangani tim nasional putri Prancis, yang dibawanya mencapai perempat final Piala Dunia Putri 2023 dan Olimpiade Paris 2024.