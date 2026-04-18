Timnas Irak di Piala Dunia 2026, Aymen Hussein Siap Bersinar

JawaPos.com–Tim nasional Irak menjadi tim terakhir dari Asia yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka lolos setelah mengalahkan Bolivia di final play off interkontinental di Stadion BBVA, Meksiko pada 1 April.

Perjalanan timnas Irak menuju Piala Dunia 2026 sebenarnya berjalan mulus sejak putaran kedua. Tim yang saat itu masih dilatih Jesus Casas berhasil menyapu bersih semua laga di Grup F termasuk mengalahkan Timnas Indonesia.

Ketika masuk di putaran ketiga, timnas Irak menghadapi ujian sesungguhnya. Mereka harus bersaing dengan tim kuat seperti Korea Selatan dan Yordania.

Pergantian pelatih dari Jesus Casas kepada Graham Arnold juga membuat ujian timnas Irak menuju Piala Dunia 2026 semakin berat. Di putaran ketiga, tim peringkat 57 dunia tersebut hanya terpaut satu poin dari Yordania di posisi kedua yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan Irak kembali berjuang di putaran keempat.

Timnas Indonesia dan Arab Saudi menjadi pesaing Irak untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di putaran keempat. Meski berhasil mengalahkan Timnas Indonesia, Irak hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi yang akhirnya lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Setelah Irak memenangkan dua leg melawan Uni Emirat Arab, mereka melanjutkan perjuangan ke final play off interkontinental melawan Bolivia. Berhasil mengalahkan tim dari Amerika Selatan tersebut, Irak sukses mengunci satu tempat ke Piala Dunia 2026 setelah terakhir kali pada 1986.

Di Piala Dunia 2026, Aymen Hussein diprediksi akan menjadi pemain berbahaya untuk lawan-lawannya. Penyerang 30 tahun tersebut tampil impresif selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mencetak delapan gol dari 13 laga.

Bagi timnas Irak, Aymen Hussein sudah menyumbangkan banyak gol. Melansir Transfermarkt, dia telah mencetak 32 gol dan merupakan top skor kedua sepanjang masa timnas Irak setelah Younis Mahmoud dengan 44 gol yang kini sudah pensiun.