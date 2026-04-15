Krisis Pemain Hantui PSIM Yogyakarta Jelang Lawan Bhayangkara FC, Jean Paul Van Gastel Minta Tim Kerja Keras

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus mematangkan persiapan jelang laga tandang pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026. Tim berjuluk Laskar Mataram itu dijadwalkan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4).
Meski baru saja menelan hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya, pelatih kepala Jean Paul Van Gastel memastikan kondisi tim tetap dalam semangat tinggi.
Ia menyebut para pemain tetap bekerja keras di tengah keterbatasan skuad akibat cedera dan akumulasi kartu.
“Kondisi pemain bagus. Mereka tetap bekerja keras walaupun ada beberapa yang cedera dan terkena larangan bermain. Persiapannya memang jadi sedikit lebih rumit,” ujar Van Gastel dikutip dari ileague.id.
PSIM dipastikan tidak bisa menurunkan dua pilar utama di lini belakang, Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera, yang harus absen karena akumulasi kartu kuning.
Kehilangan ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi tim pelatih dalam menjaga stabilitas pertahanan.
Tak hanya itu, masalah cedera juga turut memengaruhi komposisi tim. Anton Fase masih menjalani pemulihan, sementara Rahmatsho dipastikan absen. Untuk Abiyoso, Van Gastel mengaku masih menunggu perkembangan terakhir dari tim medis.
“Rahmatsho tidak akan bermain. Untuk Abiyoso, saya masih harus berbicara dengan dokter,” tambahnya.
Menghadapi situasi tersebut, Van Gastel menaruh perhatian khusus pada evaluasi permainan tim, terutama dalam mengantisipasi bola mati. Ia menilai aspek tersebut menjadi salah satu titik lemah PSIM dalam beberapa pertandingan terakhir.
“Kami latihan penjagaan satu lawan satu. Salah satu masalah kami adalah kurangnya urgensi dan terlalu santai saat menjaga lawan. Saya ingin melihat lebih banyak kegigihan dari tim,” tegasnya.
