Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.08 WIB

Hasil Piala Asia U-17: Indonesia Kalahkan Tiongkok, Jepang Ungguli Qatar

Timnas Indonesia menang atas Tiongkok 1-0 di Piala Asia U-17 2026. (Rivan Awal Lingga/Antara)

JawaPos.comTimnas U-17 Indonesia meraih hasil sempurna di laga perdana Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan mengalahkan Tiongkok 1-0, pada Selasa (5/5), di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi.

Gol tunggal kemenangan Garuda Muda dicetak Keanu Sanjaya pada menit 86 memanfaatkan umpan panjang Matthew Baker dari tendangan gawang. Hasil ini cukup mengejutkan sebab Indonesia U-17 sebelumnya selalu kalah dari lawan yang sama.

Sebagai persiapan Piala AFF U-17 beberapa waktu lalu, anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto melakukan beberapa laga uji coba salah satunya dengan Tiongkok. Dalam dua kali pertandingan di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Indonesia takluk 0-7 dan 2-3.

Setelahnya Chico Jericho dan rekan juga tampil buruk di Piala AFF U-17 di Gresik, Jawa Timur, dengan gagal lolos dari fase grup pasca takluk dari Malaysia dan hanya bermain imbang dengan Vietnam.

Kemenangan di AFC U-17 Asian Cup 2026 atas Tiongkok sangat penting untuk melakoni ketatnya grup B. Adapun tiga poin di pertandingan kedua mendatang melawan Qatar, akan memastikan timnas lolos ke perempat final sekaligus Piala Dunia U-17 2026.

Sementara itu di laga lain grup B, Jepang berhasil menaklukkan Qatar 3-1. Hasil tersebut membawa Samurai Biru memuncaki klasemen diikuti Timnas Indonesia U-17.

Hasil Pertandingan Piala Asia U-17 2026

Grup A

Arab Saudi 4-0 Myanmar

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
