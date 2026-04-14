Bintang Hitam Ghana Siap Bersinar di Piala Dunia 2026 Bersama Mantan Pelatih Real Madrid

JawaPos.com - Carlos Queiroz resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Timnas Ghana. Mantan juru racik Real Madrid itu menggantikan Otto Addo yang dipecat menyusul performa buruk tim.

Federasi Sepak Bola Ghana, dilansir dari One Football, mengonfirmasi penunjukan pelatih asal Portugal tersebut, yang kini mengemban tugas berat membawa Black Stars (Bintang Hitam) - julukan Timnas Ghana, bersaing di ajang Piala Dunia FIFA.

Ghana tergabung di Grup L bersama tim-tim kuat seperti Timnas Inggris, Timnas Kroasia, dan Timnas Panama. Dengan komposisi tersebut, Queiroz dituntut mampu meracik strategi efektif agar Ghana bisa bersaing dan membuka peluang lolos ke fase gugur.

Pelatih Berpengalaman Queiroz bukan nama baru di sepak bola dunia. Ia pernah menangani klub elite seperti Real Madrid serta menjadi asisten pelatih di Manchester United.

Di level tim nasional, ia sukses membawa Timnas Portugal ke babak 16 besar Piala Dunia 2010 dan memimpin Timnas Iran dalam tiga edisi turnamen tersebut.

Pengalaman di Afrika juga dimilikinya setelah membawa Timnas Mesir ke final Piala Afrika 2021, serta sempat melatih Timnas Afrika Selatan.

Andalkan Gaya Pragmatis Pelatih berusia 73 tahun itu dikenal dengan pendekatan taktis yang pragmatis, gaya yang dinilai cocok untuk menghadapi lawan kuat seperti Inggris dan Kroasia.

Ghana sendiri belum mampu melampaui fase grup sejak pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia 2010, saat mencapai perempat final sebelum disingkirkan Uruguay.

Menjelang turnamen, Queiroz hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan tim. Ghana dijadwalkan menjalani dua laga uji coba melawan Meksiko pada 22 Mei dan Wales pada 2 Juni.