Baldini Resmi Ditunjuk sebagai Pelatih Timnas, Gantikan Gattuso yang Gagal Bawa Italia ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC resmi menunjuk Silvio Baldini sebagai pelatih interim tim nasional Italia. Penunjukan ini dilakukan menyusul mundurnya Gennaro Gattuso setelah kegagalan membawa Gli Azzurri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Keputusan ini diumumkan pada Jumat waktu setempat melalui akun X @Azzuri_en. Dalam pernyataan resminya, FIGC menjelaskan bahwa Baldini akan memimpin tim nasional senior untuk sementara waktu, setidaknya dalam dua laga uji coba internasional pada bulan Juni mendatang.

Italia dijadwalkan menghadapi Timnas Yunani dan Timnas Luksemburg sebagai bagian dari persiapan tim pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia.

Penunjukan Baldini bukan tanpa alasan. Pelatih berusia 67 tahun itu saat ini masih menangani timnas U-21 Italia dan menunjukkan performa cukup impresif.

Dalam delapan pertandingan kualifikasi level junior, ia mampu mencatatkan tujuh kemenangan dan hanya satu kekalahan. Catatan tersebut menjadi pertimbangan utama federasi dalam memberikan kepercayaan kepadanya di level senior.

Secara taktik, Baldini dikenal mengusung formasi menyerang 4-3-3. Pendekatan ini dinilai cocok untuk membangun kembali karakter permainan Italia yang sempat kehilangan identitas dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi rekor pertemuan, Italia memiliki catatan cukup dominan atas Luksemburg. Dari sembilan laga yang sudah dimainkan, Italia meraih delapan kemenangan dan hanya sekali imbang. Hasil seri tersebut terjadi dalam laga persahabatan pada 4 Juni 2014 dengan skor 1-1.

Sementara itu, menghadapi Yunani, Italia juga memiliki statistik positif. Dari total 11 pertemuan, Gli Azzurri mencatatkan tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya satu kekalahan.