Piala Dunia 2026: Hanya Diwakili Dua Wasit Wanita dari 52 Pengadil Lapangan, Keputusan FIFA Tuai Sorotan

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 hanya memiliki dua wasit wanita dari 52 wasit yang dipilih FIFA kemarin (10/4). Itu pun keduanya dari negara tuan rumah, masing-masing Tori Penso (Amerika Serikat) dan Katia Itzel Garcia (Meksiko). Selain itu, ada tiga wanita lain sebagai asisten wasit dan seorang wasit ruang VAR (video assistant referee).

Seperti dilansir Mundo Deportivo, keputusan FIFA tidak memilih wasit dari UEFA (Konfederasi Sepak Bola Eropa), misalnya wasit Prancis Stephanie Frappart, menuai sorotan.

”Wasit yang dipilih termasuk yang terbaik di dunia. Mereka adalah bagian dari kelompok wasit yang telah diidentifikasi dan dipantau secara lebih luas selama tiga tahun terakhir,” kata Kepala Wasit FIFA Pierluigi Collina di laman resmi FIFA.

Jumlah wasit wanita di Piala Dunia 2026 pun berkurang dibandingkan edisi 2022 di Qatar yang menempatkan tiga nama. Antara lain Frappart, Yoshimi Yamashita asal Jepang, dan Salima Mukansanga (Rwanda).