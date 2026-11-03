Perkuat Kompetensi Digital Guru, Dukung Program Pengembangan AI Bersama Dispendik Jatim

JawaPos.com - Higgs Technology, pengembang platform gim Higgs Games Island (HGI), terus memperluas dukungan di bidang pendidikan dan teknologi, termasuk dalam pengembangan kompetensi digital tenaga pendidik.

Salah satu bentuk kontribusi tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dispendik Jatim) dalam rangkaian program pengembangan kecerdasan buatan (AI) bagi guru, yang diselenggarakan di Surabaya.

Kolaborasi tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi para guru untuk mengenal dan memanfaatkan AI secara praktis, sekaligus mengeksplorasi pendekatan baru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi pelajar.

Salah satu inisiatifnya adalah kompetisi Drama Komik AI Jawa Timur, yang mengajak guru mengangkat kisah kepahlawanan, sejarah, dan budaya lokal menjadi karya digital.

Sebelumnya, para peserta mengikuti pelatihan AI secara daring selama lima minggu sebagai bekal untuk mengembangkan karya masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menekankan pentingnya memberikan ruang bagi guru untuk terus berkembang di tengah kemajuan teknologi.

”Guru-guru kita punya begitu banyak ide dan cerita menarik untuk dibagikan kepada muridnya. Kami ingin mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide tersebut dengan bantuan teknologi,” kata Aries.

”AI membuka lebih banyak cara agar anak-anak semakin tertarik belajar, termasuk mengenal sejarah dan budaya daerahnya sendiri,” ujar Aries.