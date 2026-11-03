Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Selasa, 3 November 2026 | 23.06 WIB

Perkuat Kompetensi Digital Guru, Dukung Program Pengembangan AI Bersama Dispendik Jatim

Dispendik Jatim bakal kirim guru ke Tiongkok mengambangkan kemampuan para guru dalam program-program kecerdasan buatan (AI). (Istimewa) - Image

Dispendik Jatim bakal kirim guru ke Tiongkok mengambangkan kemampuan para guru dalam program-program kecerdasan buatan (AI). (Istimewa)

JawaPos.com - Higgs Technology, pengembang platform gim Higgs Games Island (HGI), terus memperluas dukungan di bidang pendidikan dan teknologi, termasuk dalam pengembangan kompetensi digital tenaga pendidik.

Salah satu bentuk kontribusi tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dispendik Jatim) dalam rangkaian program pengembangan kecerdasan buatan (AI) bagi guru, yang diselenggarakan di Surabaya.

Kolaborasi tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi para guru untuk mengenal dan memanfaatkan AI secara praktis, sekaligus mengeksplorasi pendekatan baru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi pelajar.

Salah satu inisiatifnya adalah kompetisi Drama Komik AI Jawa Timur, yang mengajak guru mengangkat kisah kepahlawanan, sejarah, dan budaya lokal menjadi karya digital.

Sebelumnya, para peserta mengikuti pelatihan AI secara daring selama lima minggu sebagai bekal untuk mengembangkan karya masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menekankan pentingnya memberikan ruang bagi guru untuk terus berkembang di tengah kemajuan teknologi.

”Guru-guru kita punya begitu banyak ide dan cerita menarik untuk dibagikan kepada muridnya. Kami ingin mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide tersebut dengan bantuan teknologi,” kata Aries.

”AI membuka lebih banyak cara agar anak-anak semakin tertarik belajar, termasuk mengenal sejarah dan budaya daerahnya sendiri,” ujar Aries.

Sebagai kelanjutan program, kegiatan pada 30 Oktober juga mencakup pelatihan pembuatan gim berbasis AI bagi 15 guru terpilih, seminar, serta penghargaan bagi karya terbaik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Amazon Tutup Platform Mechanical Turk, Jejak Awal ‘Kecerdasan Buatan’ Bezos Berakhir di Era AI - Image
Internasional

Amazon Tutup Platform Mechanical Turk, Jejak Awal ‘Kecerdasan Buatan’ Bezos Berakhir di Era AI

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.23 WIB

Tiongkok Mengirim Robot Humanoid ke Dunia Nyata untuk Memenangkan Perlombaan Kecerdasan Buatan Fisik - Image
Internasional

Tiongkok Mengirim Robot Humanoid ke Dunia Nyata untuk Memenangkan Perlombaan Kecerdasan Buatan Fisik

Jumat, 17 Juli 2026 | 03.24 WIB

Universitas dan SAP Siapkan Mahasiswa Hadapi Era Kecerdasan Buatan - Image
Teknologi

Universitas dan SAP Siapkan Mahasiswa Hadapi Era Kecerdasan Buatan

Kamis, 16 Juli 2026 | 02.28 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore