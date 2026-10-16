Penggunaan AI di Kampus Meningkat, Universitas Terbuka Keluarkan Panduan untuk Mahasiswa

Wakil Rektor Universitas Terbuka (UT) Rahmat Budiman (tiga dari kiri) menyampaikan tren pemanfaatan AI di kalangan mahasiswa di Tangerang Selatan. (Dok. Universitas Terbuka)
JawaPos.com - Wakil Rektor Universitas Terbuka (UT) Rahmat Budiman menyampaikan penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di kampus semakin meningkat baik oleh manajemen kampus maupun mahasiswa.
Secara khusus kampus UT mengeluarkan panduan khusus pemanfaatan AI untuk mahasiswa.
Kebijakan tersebut disampaikan Rahmat di sela penyelenggaraan The 8th Open Society Conference (OSC) di kampus UT Pusat, Pamulang, Tangerang Selatan.
Rahmat mengatakan buku panduan pemanfaatan AI itu diberikan di awal tahun akademik baru. Dia menegaskan pemanfaatan AI harus tetap bertanggungjawab.
”Pemanfaatan AI terus berkembang di kampus UT. Mulai dari urusan administrasi, keuangan, sampai aktivitas perkuliahan,” kata Rahmat Budiman.
Termasuk lanjjut dia, pemanfaatan AI yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa, untuk menunjang perkuliahan.
Rahmat mengatakan, pemanfaatan AI tidak hanya sebatas pada proses belajar saja.
”Inovasi terbaru, kampus UT saat ini sedang mengembangkan mahasiswa virtual berbasis AI. Tugasnya mendampingi mahasiswa untuk belajar,” tutur Rahmat Budiman.
Mahasiswa virtual itu merupakan pengembangan dari layanan tutor online yang sudah memanfaatkan AI saat ini.
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