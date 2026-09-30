Pergeseran Kekuatan Akademik, Tsinghua Tiongkok Salip Kampus Terbaik Eropa di Ranking Dunia

Universitas Tsinghua di Tiongkok mengungguli universitas-universitas Amerika Serikat dan Eropa. (VCG via Getty Images)
JawaPos.com - Tsinghua University dari Tiongkok menjadi universitas Asia pertama yang menempati peringkat lebih tinggi daripada institusi terbaik di Eropa kontinental dalam pemeringkatan global Times Higher Education 2027. Pencapaian ini mencerminkan pergeseran kekuatan akademik dari Barat ke Timur.
Dilansir dari Kyodo, Rabu (30/9), dalam World University Rankings 2027 yang dirilis majalah Inggris Times Higher Education, Tsinghua berada di peringkat ke-11 dunia, mengungguli Swiss Federal Institute of Technology Zurich yang berada di bawahnya.
Selain Tsinghua, dua universitas Asia lainnya masuk 15 besar. Peking University berada di peringkat ke-13, sedangkan National University of Singapore menempati posisi ke-15.
Dengan tiga universitas Asia masuk 15 besar, jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah pemeringkatan tersebut.
Times Higher Education menilai kinerja universitas berdasarkan sejumlah aspek, termasuk pendidikan, lingkungan penelitian, dan orientasi internasional.
Di antara universitas Jepang, University of Tokyo turun dari peringkat ke-26 tahun lalu menjadi ke-27. Sementara itu, Kyoto University merosot dari posisi ke-61 menjadi ke-62.
Sebanyak 2.297 institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia masuk dalam pemeringkatan tahun ini. Jepang memiliki 112 universitas yang masuk daftar, menjadi negara dengan jumlah institusi terbanyak keempat, meski turun dari 115 universitas pada tahun sebelumnya.
"Sudah jelas bahwa lempeng tektonik pendidikan tinggi global sedang mengalami pergeseran permanen," kata Phil Baty, pejabat urusan global Times Higher Education.
"Kita sedang menyaksikan penataan ulang kekuatan akademik yang bersejarah dari Barat ke Timur," lanjutnya.
Meski terjadi perubahan di papan atas, 10 besar masih didominasi universitas Inggris dan Amerika Serikat.
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