NEXZ Akan Sapa Penggemar Asia Lewat Tur Perdana “SAUCIN’ THE WORLD”

JawaPos.com – NEXZ perluas langkah mereka di panggung internasional. JYP Entertainment mengumumkan tur Asia pertama NEXZ berjudul “SAUCIN’ THE WORLD” pada 8 September 2026. Tur ini menjadi pencapaian baru bagi grup yang terus memperkuat eksistensinya sejak debut.

Sebelum menyapa penggemar di luar Korea Selatan, NEXZ akan membuka rangkaian tur melalui dua konser di Olympic Hall, Seoul, pada 17 dan 18 Oktober 2026.

Dua pertunjukan tersebut akan menjadi kesempatan bagi para penggemar Korea untuk menikmati penampilan NEXZ secara langsung sekaligus menjadi pembuka perjalanan tur Asia mereka.

Antusiasme penggemar juga dapat terlihat dari mekanisme penjualan tiket yang telah diumumkan. Tiket khusus anggota fan club NEXZ akan memasuki periode presale pada 15 September, sedangkan penjualan umum akan dibuka pada 16 September.

Menurut laporan Soompi, JYP Entertainment mengonfirmasi bahwa NEXZ akan segera memulai perjalanan tur Asia pertama mereka melalui “SAUCIN’ THE WORLD”.

Meski Seoul telah ditetapkan sebagai kota pembuka, jadwal dan kota lain dalam rangkaian tur tersebut masih akan diumumkan kemudian.

Tur ini menjadi momen penting bagi NEXZ untuk bertemu lebih dekat dengan penggemar di berbagai wilayah Asia. Selain memperlihatkan kemampuan vokal dan performa mereka di atas panggung, rangkaian konser tersebut juga dapat menjadi kesempatan bagi NEXZ untuk membangun basis penggemar yang semakin luas di luar Korea.