Bruno Mars Gelar The Romantic Tour di Asia, Namun Jakarta Tidak Masuk dalam Rangkaian Jadwal Konser

JawaPos.com – Bruno Mars akan membawa tur konser The Romantic Tour ke sejumlah kota di Asia pada 2027, tetapi Jakarta, Indonesia, tidak termasuk dalam daftar tujuan yang diumumkan.

Dilansir dari laman Band 15 Wagon pada Kamis (27/8), Superstar asal Amerika Serikat tersebut dijadwalkan tampil di Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, Manila, dan Goyang setelah menyelesaikan rangkaian konser di Jepang serta Australia dan Selandia Baru.

Tur tersebut digelar untuk mendukung album solo keempatnya, The Romantic, yang berhasil debut di posisi pertama tangga album Billboard 200 dan memuat lagu “I Just Might” serta “Risk It All”.

Rangkaian konser Asia akan dimulai di Stadion Nasional Singapura pada 13 April 2027 dan berlangsung selama empat pertunjukan hingga 18 April, sebelum berlanjut ke Bangkok pada 24 dan 25 April.

Bruno Mars kemudian dijadwalkan tampil di Kaohsiung pada 1–2 Mei, Hong Kong pada 7–12 Mei, Manila pada 15–16 Mei, serta Goyang pada 21–26 Mei 2027. Anderson .Paak sebagai DJ Pee .Wee akan mendampingi seluruh rangkaian tur tersebut, sedangkan Tyla dijadwalkan menjadi bintang tamu khusus dalam konser di Australia dan Selandia Baru.

Ketiadaan Jakarta dalam daftar tersebut menjadi perhatian bagi penggemar Indonesia karena Singapura menjadi salah satu tujuan terdekat dalam rangkaian tur Asia Bruno Mars.

Untuk konser di Singapura, penjualan tiket prapemesanan artis dan Live Nation dijadwalkan berlangsung pada 11 September, sedangkan penjualan umum dibuka pada 14 September melalui Ticketmaster Singapura.

Sementara harga tiket belum dicantumkan dalam informasi tersebut sehingga belum ada nilai mata uang asing yang dapat dikonversikan ke rupiah.

Penggemar Asia dapat mendaftarkan diri untuk prapenjualan tiket melalui situs resmi Bruno Mars hingga 7 September.