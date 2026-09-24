XLOV Perluas Aktivitas Global, dari Festival Spanyol hingga Tur Asia

JawaPos.com – XLOV perluas aktivitas mereka di panggung internasional. Menurut laporan allkpop, grup beranggotakan WUMUTI, Rui, Hyun, dan Haru tersebut tampil di K-Beat Festival Malaga di Spanyol pada 19 September, membawa energi dari mini album kedua mereka, I, God.

Dalam penampilannya di Malaga, XLOV membuka panggung dengan lagu utama “Serve”, kemudian melanjutkan pertunjukan melalui lagu seperti “One and Only” dan “Beef.”

Dua unit juga mendapat kesempatan menampilkan pesona masing-masing, dengan Hyun dan Haru membawakan “Hips”, sementara WUMUTI dan Rui tampil lewat “Extensi.”

Kehadiran XLOV di Spanyol menjadi bagian dari rangkaian aktivitas Eropa mereka setelah sebelumnya menggelar pop-up store untuk merayakan perilisan I, God di Paris, Prancis.

Konsep grup yang dikenal mengusung identitas genderless turut diperkuat melalui musik, fashion, serta koreografi yang mengambil inspirasi dari berbagai elemen, termasuk voguing.

Perjalanan XLOV di Eropa belum berhenti. Setelah Malaga, mereka dijadwalkan tampil di KBK Fest di Bucharest, Rumania, pada 27 September. Festival tersebut akan menghadirkan XLOV bersama sejumlah artis K-pop lainnya di Arenele Romane.

Setelah menyelesaikan agenda Eropa, XLOV akan kembali melanjutkan aktivitas di Asia melalui tur “2026 XLOV ASIA TOUR ‘Serving-X’.”