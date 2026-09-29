UI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Penerimaan Mahasiswa Baru

JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) mengimbau masyarakat, khususnya calon mahasiswa dan orang tua, untuk senantiasa waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan UI maupun pimpinan UI dalam proses penerimaan mahasiswa baru, terlebih menjelang dibukanya rangkaian seleksi tahun akademik 2027/2028.

UI berkomitmen menyelenggarakan seleksi yang adil, transparan, dan berbasis prestasi. Kelulusan setiap calon mahasiswa ditentukan semata-mata oleh hasil seleksi sesuai ketentuan pada masing-masing jalur penerimaan, sehingga setiap calon mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari UI.

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Sehubungan dengan hal tersebut, UI mengimbau masyarakat untuk:

1. Tidak memercayai tawaran dari pihak mana pun yang menjanjikan kelulusan seleksi masuk UI dengan imbalan tertentu, termasuk pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pimpinan UI atau pejabat. UI tidak pernah menunjuk atau memberikan kewenangan kepada perorangan maupun lembaga mana pun untuk menjamin kelulusan calon mahasiswa.

2. Hanya merujuk pada kanal informasi resmi, yakni laman penerimaan.ui.ac.id dan akun media sosial resmi UI, untuk memperoleh informasi mengenai jalur seleksi, jadwal, persyaratan, dan biaya pendidikan. Informasi seleksi nasional (SNBP dan SNBT) dapat diakses melalui laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

3. Melakukan pembayaran hanya melalui mekanisme resmi sebagaimana tercantum pada laman penerimaan UI. UI tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi dalam bentuk dan alasan apa pun.

4. Segera melaporkan apabila menerima tawaran atau permintaan dana yang mencurigakan dengan mengatasnamakan UI, melalui email sipp@ui.ac.id, WhatsApp 081515000002, contact center resmi 15000002 serta kepada kepolisian setempat, disertai bukti komunikasi dan transaksi yang dimiliki.

UI menghargai kepercayaan dan kepedulian masyarakat dalam keturutsertaan menjaga integritas seleksi. Untuk melindungi masyarakat, UI akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melaporkan kepada aparat penegak hukum, terhadap setiap pihak yang mencatut nama UI dan pimpinannya untuk kepentingan pribadi.