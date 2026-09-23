UI Tegaskan Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pengembangan SDM untuk Hilirisasi SDA Indonesia

JawaPos.com — Universitas Indonesia (UI) menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia unggul untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Indonesia dan pengembangan industri bernilai tambah.

Hal tersebut disampaikan Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, dalam agenda pertemuan kerja sama antara Universitas Indonesia, Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. (Huayou), dan Northeastern University (NEU).

Dalam pertemuan tersebut, Rektor UI yang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Mahasisw dan Alumni Prof. Hamdi Muluk, Dekan FTUI Prof. Kemas Ridwan, dan Direktur DIRBT UI Chairul Hudaya, Ph.D menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi SDA yang sangat besar.

Kekayaan tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta kemampuan riset dan inovasi agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Potensi SDA Indonesia juga menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam strategis yang saling melengkapi dengan kekuatan Tiongkok di bidang manufaktur maju dan inovasi. Kedua negara juga telah menyepakati penguatan kerja sama di bidang mineral, energi, kendaraan listrik, baterai lithium, serta pengembangan teknologi hijau.

“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul agar Indonesia mampu menciptakan nilai tambah dan menjadi bagian penting dalam rantai industri global.”

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Rektor UI juga menekankan adanya kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari kerja sama jangka panjang kedua negara.

Arah tersebut sejalan dengan perkembangan hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok yang semakin menempatkan pendidikan, riset, teknologi, dan pengembangan talenta sebagai bagian penting dari kerja sama strategis kedua negara.

Pada 2025, kedua negara menyepakati penguatan kerja sama di berbagai sektor, termasuk mineral dan mineral hijau. Dalam Joint Statement, Indonesia dan Tiongkok juga menegaskan pentingnya pengembangan rantai nilai dan rantai talenta (talent chains), serta kerja sama di bidang kendaraan energi baru, baterai lithium, energi bersih, dan infrastruktur energi.