Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. (Dok. BULOG)
JawaPos.com — Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., berhasil menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) bidang Pembangunan Berkelanjutan.
Pendidikan doktoral di bidang Pembangunan Berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar untuk terus meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi dalam menjalankan amanah serta pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya melalui peran Perum BULOG dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran proses pendidikan yang telah dijalani. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
“Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia bidang Pembangunan Berkelanjutan dengan lancar. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang senantiasa diberikan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertanian, Menko Pangan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), serta keluarga besar Perum BULOG yang telah memberikan dukungan, support, dan doa restu selama proses pendidikan berlangsung.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Menko Pangan, Panglima TNI, Bapak Kasad, serta seluruh keluarga besar BULOG yang telah memberikan dukungan, support, dan doa restu kepada saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak,” katanya.
Menurutnya, gelar doktor yang diraih bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
“Ilmu yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan ini akan kami manfaatkan dan implementasikan untuk meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ke depan, kami ingin BULOG semakin profesional, semakin kuat, dan mampu menjalankan perannya sebagai orkestrator logistik pangan nasional, bahkan memiliki kapasitas dan daya saing di tingkat internasional,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Cita-cita tersebut, menurutnya, sejalan dengan potensi Indonesia yang sangat besar ke depan. Dengan sumber daya, posisi strategis, dan peluang pertumbuhan ekonomi yang dimiliki Indonesia, BULOG diharapkan dapat terus bertransformasi dan mengambil peran yang semakin strategis dalam ekosistem logistik, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga berpotensi berkiprah di dunia internasional.
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