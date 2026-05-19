Dimas Choirul, ARM
Selasa, 19 Mei 2026 | 14.56 WIB

Laporan Kinerja 2025: Capaian Universitas Indonesia Lampaui Target hingga 110,42 Persen

Salah satu gedung di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok. /(Antara Foto).

JawaPos.com – Universitas Indonesia (UI) menggelar Sidang Terbuka Majelis Wali Amanat (MWA) dalam rangka penyampaian Laporan Kinerja Rektor UI Tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan pada Rabu, 13 Mei 2026, bertempat di Balai Sidang, Kampus
UI.

Dalam pidatonya, Rektor UI Prof. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU menyampaikan bahwa seluruh indikator kinerja utama (IKU) untuk tahun 2025 telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Bahkan, secara akumulatif, total capaian kinerja Universitas Indonesia berada di angka 110,42 persen.

"Alhamdulillah, seluruh indikator kinerja utama tahun 2025 mencapai target. Total capaian kinerja UI 2025 berada pada angka 110,42 persen," kata Prof. Heri.

Dia menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti adanya perubahan signifikan yang mulai dirasakan di internal universitas. Ia memaparkan lima poin utama kemajuan yang telah dicapai, yakni UI yang semakin mandiri dalam hal pembiayaan, penguatan dalam tata kelola institusi, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.

Selain itu, UI juga menunjukkan peningkatan produktivitas dalam bidang riset dan inovasi. Di kancah internasional, performa tersebut membawa nama Universitas Indonesia semakin diakui pada tingkat global.

"Capaian ini menunjukkan perubahan yang mulai terasa dalam universitas. UI semakin mandiri dalam pembiayaan, lebih kuat dalam tata kelola, lebih luas dalam akses pendidikan, lebih produktif dalam riset inovasi, serta semakin diakui di tingkat global," tutupnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
