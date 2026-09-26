UI Raih Predikat Paling Berkelanjutan, Unika Atma Jaya Masuk 50 Besar UI GreenMetric 2026

UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026 menilai keberlanjutan perguruan tinggi melalui tujuh pilar. (Istimewa)
JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) meraih predikat Perguruan Tinggi Paling Berkelanjutan di Indonesia dalam UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026.
Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan, capaian ini menunjukkan konsistensi dalam mengembangkan keberlanjutan sebagai bagian dari pengelolaan universitas.
”Keberlanjutan merupakan bagian dari transformasi UI yang diwujudkan melalui tata kelola, pendidikan, riset, inovasi, dan kehidupan kampus. Praktik keberlanjutan harus menjadi budaya serta memperluas kolaborasi dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Prof. Heri dilansir dari Antara.
Kepala UI GreenMetric Vishnu Juwono menegaskan, UI GreenMetric tidak hanya berfungsi sebagai pemeringkatan, tetapi juga sebagai jejaring yang mendorong perguruan tinggi untuk belajar, berbagi pengalaman, dan bergerak bersama dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.
”Ketika praktik keberlanjutan di kampus dibawa mahasiswa, dosen, peneliti, dan alumni ke masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintahan, dampaknya dapat bergerak jauh melampaui pagar kampus. Inilah kekuatan universitas sebagai pengganda perubahan,” ujar Vishnu.
Sementara itu, Unika Atma Jaya masuk dalam 50 besar perguruan tinggi paling berkelanjutan di Indonesia versi UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026.
Menempati peringkat 34 secara nasional, Rektor Unika Atma Jaya Yuda Turana menyatakan, pencapaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan Unika Atma Jaya dalam mengembangkan lingkungan kampus yang semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan.
”Hal ini diwujudkan melalui capaian dalam pemeringkatan dan berbagai inisiatif dalam pengelolaan lingkungan dan kehidupan sehari-hari di kampus,” papar Yuda Turana.
UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026 menilai keberlanjutan perguruan tinggi melalui tujuh pilar.
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