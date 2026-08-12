Bekali Pendidikan Anak Daerah Hingga Perguruan Tinggi dengan Beasiswa

Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyerahkan beasiswa untuk putra-putri daerah setempat yang melanjutkan pendidikan di Politeknik Akamigas Palembang. (Istimewa)
JawaPos.com - Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan beasiswa.
Beasiswa itu merupakan hadiah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat pada peringatan Hari Jadi Ke-61. Ada dua anak dari kabupaten tersebut mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Akamigas Palembang. Menariknya, nilai beasiswanya Rp 360 juta yang merupakan bantuan dari PetroChina International Jabung Ltd.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadar mengatakan, pihaknya menerima sejumlah dukungan program dari PetroChina International Jabung Ltd. "Bantuan ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah," ujar Anwar Sadar di Kuala Tungkal yang dilansir Antara pada Senin (10/8).
Government & Relations Superintendent PetroChina Jabung Lasno mengatakan, selain beasiswa pihaknya memberikan sejumlah bantuan lainnya untuk pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di antaranya memberikan pelatihan untuk 30 bakal calon kepala sekolah serta pelatihan Artificial Intelligence (AI).
Tidak hanya itu, PetroChina Jabung memberikan fasilitas pendidikan berupa 500 set meja dan kursi siswa untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada fase kedua. Total bantuan CSR itu sebesar Rp 1 miliar.
"Bantuan ini merupakan wujud kontribusi PetroChina Jabung bagi kemajuan wilayah Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu wilayah operasi perusahaan," beber Lasno.
Ada juga dukungan kepada industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa Renovasi Sentra Pusat UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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