65 Tahun Fakultas Teknik Atma Jaya, Ikatan Alumni Bawa Jejaring ke Babak Baru

JawaPos.com - Setelah 65 tahun menjadi bagian dari perjalanan pendidikan teknik Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya, Fakultas Teknik memasuki babak baru setelah bergabung dengan Fakultas Teknobiologi menjadi Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi (FBTI) sejak tahun lalu.

Para alumni kini mencoba membawa jejaring yang terbentuk selama puluhan tahun tersebut ke dalam struktur fakultas baru.

Momentum itu akan ditandai melalui Reuni Akbar Fakultas Teknik dan Fakultas Teknobiologi pada 10 Oktober 2026 di Kampus Unika Atma Jaya, Semanggi, Jakarta. Digelar oleh Ikatan Alumni Fakultas Teknik (AKU TEKNIK) dan Ikatan Alumni Fakultas Teknobiologi (KANOBI), reuni ini menjadi pertemuan lintas generasi sekaligus momen terakhir menggunakan nama Fakultas Teknik.

Ketua Panitia Reuni Akbar, Ezra Raditya Gunawan, mengatakan perubahan tersebut membuat reuni kali ini memiliki makna berbeda. Fakultas Teknik Unika Atma Jaya berdiri sejak 1961 dan kini memiliki lebih dari 10.000 alumni, sementara Fakultas Teknobiologi memiliki sekitar 1.500 alumni.

“Kegiatan ini merupakan wadah untuk para alumni bisa ketemu lagi dengan teman-teman kuliah dari angkatan senior dan muda. Bukan sekedar nostalgia saja, tapi kami harap bisa memperluas networking juga. Acara reuni akbar kali ini lebih istimewa karena akan menjadi momen terakhir kami menggunakan nama Fakultas Teknik,” ujar Ezra.

Menurutnya, penggabungan fakultas diharapkan tidak sekadar mengubah struktur organisasi, tetapi juga memperluas jejaring dan meningkatkan kualitas lulusan.

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“Kami berharap penggabungan ini menjadi hal yang baik terutama untuk para mahasiswa yang masih kuliah di FBTI. Dengan penggabungan fakultas diharapkan bisa memperluas relasi juga. Pasti kami berharap bisa meningkatkan kualitas para lulusannya,” lanjut Ezra.

Jejaring alumni selama ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan internal. Ketua Umum AKU TEKNIK–KANOBI Unika Atma Jaya, Silvia Taolin, mengatakan alumni juga terlibat dalam pengembangan mahasiswa melalui pelatihan dan talkshow yang mempertemukan mahasiswa dengan pengalaman profesional dari berbagai bidang.